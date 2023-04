Der VfB Stuttgart geht voller Euphorie in den Saison-Endspurt

Auch, wenn noch nichts erreicht ist - die Euphorie ist zurück beim VfB Stuttgart: Die Schwaben verlassen nach dem Sieg gegen Mönchengladbach die Abstiegsplätze und wollen den Schwung am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt zum Einzug ins DFB-Pokalfinale nutzen.

Die Botschaft war eindeutig. "Finale!", stand auf dem riesigen Banner, das eiligst unten am Zaun der Cannstatter Kurve entrollt wurde. Die Anhänger des VfB Stuttgart träumen von Berlin, vom Einzug in das Endspiel des DFB-Pokals, das am Mittwoch mit einem Sieg gegen die schwächelnde Eintracht aus Frankfurt erreicht werden kann (20:45 Uhr, live in der ARD).

Große Vorfreude auf das Duell mit Eintracht Frankfurt

Und auch die Mannschaft hat erst mal nur dieses Halbfinale im Kopf. Ein "Highlight" werde das Spiel am Mittwoch sein, sagte Torhüter Fabian Bredlow nach dem 2:1 (1:0) in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach, oder, wie Verteidiger Waldemar Anton betonte, ein ganz "besonderes".

Wie auch immer: In Stuttgart würden sie wohl mit wesentlich weniger Vorfreude auf diesen vorläufigen Saisonhöhepunkt blicken, liefe es nicht seit ein paar Wochen erstaunlich gut im wesentlich wichtigeren Ligabetrieb. Mit dem 1:0 im Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg (1:0), gegen den der damalige Meister VfB Stuttgart im Finale 2007 das Double verspielte (2:3 n.V.), hatte am 5. April ein Aufwärtstrend eingesetzt: "Es hat", sagt Trainer Sebastian Hoeneß über seinen Einstand als Trainer bei den Schwaben, "den ersten Funken entfacht." Die Bilanz seitdem: Sieg, Unentschieden, Unentschieden, Sieg. Und das bedeutet: Der VfB steht erst mal nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Große Erleichterung bei Sebastian Hoeneß

"Das war ein enorm wichtiger Sieg", sagte Hoeneß, und ja, die Mannschaft dürfe jetzt mal feiern, "essen gehen, auch ein Bier kann dabei sein". Aber, fügte er hinzu: "Ich habe dann aber auch die Erwartung, dass der Weg dann rechtzeitig nach Hause führt."

Tatsächlich gelte es, die Begeisterung, die sich spätestens seit dem spektakulären Comeback beim 3:3 gegen Borussia Dortmund Bahn gebrochen hat, nun auch "zu kanalisieren". Hoeneß hat dem darniederliegenden VfB neues Leben eingehaucht, mit einer Systemumstellung nach den tristen Monaten unter Bruno Labbadia einher ging die Vermittlung neuen Selbstvertrauens.

Warum die Stuttgarter neuerdings wie ausgewechselt spielen, das sei, behauptet der Trainer, "manchmal nicht im Detail zu erklären". Entscheidend aber "sind der Kopf, der Glaube an die eigene Stärke: Und das spricht gerade für uns". In der Tat.

Hoeneß: "Wir haben noch nicht erreicht"

Doch bei aller Begeisterung: Auch Hoeneß kann die Tabelle lesen. "Wir haben noch nichts erreicht, außer, dass wir uns eine bessere Position erarbeitet haben", mahnt er. Der eine Punkt auf Rang 17 ist nun wahrlich nicht beruhigend, doch dass sich Stuttgart im Aufwind befindet, ist unbestritten, und der Schwung soll den VfB aber nun erst mal nach Berlin tragen.

"Die Jungs", sagt Hoeneß, "sind extrem heiß auf das Spiel am Mittwoch." Nach Berlin geht es danach sowieso: Am Samstag spielt der VfB bei Hertha BSC - nach wie vor als Abstiegskandidat.