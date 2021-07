Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat hat VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo eine Jobgarantie gegeben. Das sagte der 48-Jährige in einem Interview mit der Zeitschrift "Kicker".

"Wir brauchen kein einziges Mal in dieser Saison, egal wo wir stehen, über den Trainer zu reden", so Sven Mislintat im Kicker-Interview. Pellegrino Matarazzo sei der Beste, den der VfB bekommen könne. In seiner Lobeshymne auf den VfB-Coach geht Mislintat sogar noch weiter: "Rino wird hundertprozentig ein Champions-League-Trainer. Er hat alles dafür", so Mislintat.

"Rino bleibt unser Trainer" - Sven Mislintat

Egal, wo der VfB Stuttgart stehe, "und selbst, wenn wir absteigen, ist und bleibt Rino unser Trainer", bekennt sich der Sportdirektor klar zum Trainer. Das bedeute definitiv eine Entwicklung für den VfB, findet Mislintat: "Hin zu Konstanz und zum Verständnis, dass wir nur als Gemeinschaft eine Krise bewältigen können, wenn es denn eine gäbe. Hin zum Verständnis, dass sich jeder im Klub in die Verantwortung nimmt."

Der VfB Stuttgart blickt der kommenden Saison einigermaßen gelassen entgegen. Trotz Transfereinnahmen von mehr als 38 Millionen Euro und der Verpflichtung von Wunschspieler Chris Führich hat der VfB das Ziel Klassenerhalt ausgegeben.