VfB-Trainer Wimmer: Lieber "Michi" als Michael

Michael Wimmer, Interimscoach des VfB Stuttgart, hat Neuland betreten. Der bisherige Co-Trainer ist nun verantwortlich für die Bundesliga-Profis - und wirkt von Woche zu Woche souveräner.

Es ist schon eine gewisse Routine eingekehrt. Der 42-Jährige wirkt auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel nicht mehr so nervös wie bei seiner Premiere. Anspannung ja, aber keine Nervosität. Die Partie am Samstag gegen Augsburg wird sein viertes Spiel als verantwortlicher VfB-Trainer sein. Wimmer sitzt in der Medienrunde mit souveräner Körperhaltung. Leicht nach vorne gebeugt lauscht er neugierig den Fragen und ist um keine Antwort verlegen. Besonders auffällig ist sein rollendes "R". Für den Mann aus Bayern ist das allerdings normal. In seiner Geburtsstadt Dingolfing rollt man das "R" eben.

Beim Wort "Cheftrainer" wird Wimmer besonders deutlich. Dieses Wort hat Hochkonjunktur bei den Journalisten-Fragen. Ob er denn irgendwann Cheftrainer werden möchte, wird er gefragt. "Klar ist es mein Ziel, mal Cheftrainer zu werden", sagt er. Die Antwort kommt prompt und selbstbewusst. "Es gibt hier die Chance, Cheftrainer zu werden. Wenn es dann so ist, freue ich mich. Wenn nicht, dann bei einem anderen Club."

"Michi" statt Michael

Zwei Siege (4:1 gegen Bochum und 6:0 gegen Bielefeld) sowie eine 0:5-Klatsche in Dortmund lautet seine bisherige Bilanz in drei Spielen. Gegen Augsburg, wo er von 2018 bis 2019 als Co-Trainer tätig war, soll vieles anders werden als beim BVB. Dass Michael Wimmer einen Plan hat, nimmt man ihm ab. Er ist nicht der große Redner oder Entertainer wie ein Jürgen Klopp. Doch was er sagt, hat Hand und Fuß. Nach vier Wochen an vorderster Front hat er dazu gelernt. "Es macht einfach Spaß. Das Training, der Umgang mit den Spielern, und auch die Pressekonferenz macht mir Spaß." Er wirkt konzentriert. Er weiß, dass es eine große Chance ist, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Im Verein nennt ihn jeder "Michi". Ein Name, der nicht sonderlich Respekt einflößend klingt. Aber Wimmer mag es, mit seinem Spitznamen angesprochen zu werden. Ihm persönlich sei "Michi" lieber als Michael. "Die Lehrerin in meiner Schule hat mich Michael genannt. Da wusste ich, dass etwas Schlimmes kommt."

Michael "Michi" Wimmer fühlt sich auf der großen Fussballbühne immer wohler. Ein Sieg gegen Augsburg würde den Wohlfühlfaktor sicherlich weiter erhöhen.