In der Fußball-Bundesliga muss der VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen antreten. Da werden Erinnerungen wach an den 19. Mai 1984, als die Schwaben an der Weser den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft machten.

Wir erreichen Hermann Ohlicher daheim am Telefon, wollen mit ihm über die magischen Momente eines Bundesligaspiels reden, das immerhin schon mehr als 36 Jahre zurück liegt. Insbesondere über sein Siegtor zum 2:1 kurz vor Spielende, sein Schuss zur gefühlten Meisterschaft. Ohlicher: "Zwei Bilder, die ich nie vergessen werde" Klar, dass die VfB-Legende sofort Feuer und Flamme ist: "Wissen Sie", sagt Hermann Ohlicher gegenüber SWR Sport zum vorletzten Saisonspiel an jenem 19. Mai 1984 bei Werder Bremen, "es gibt zwei Bilder, die ich nie vergessen werden. Das erste ist der Abpraller nach dem Freistoß von Bernd Förster, den ich rein mache. Und das zweite ist, wie ich nach dem Tor auf den Trainer zulaufe". Ungläubiger Trainer: "Dann sind wir ja Meister?" Der hieß damals Helmut Benthaus und stand mit seinem Team und den Reservespielern in diesem Moment hüpfend und jubelnd an der Seitenlinie. Es war die 84. Minute und weil die Konkurrenz aus Bayern und Hamburg zeitgleich patzte, hatte der VfB seinen ersten Bundesliga-Meistertitel schon nach diesem vorletzten Spieltag so gut wie in der Tasche. Stuttgart hatte das deutlich bessere Torverhältnis: "Dann sind wir ja Meister?", fragte Trainer Benthaus ungläubig in die Runde, bevor er mit dem Schlusspfiff auf den Rasen stürmte und seine Jungs umarmte. Starkes VfB-Team um die Förster-Brüder "Wir dachten zwar schon, dass wir es jetzt geschafft haben", beschreibt Hermann Ohlicher die Stimmung der Mannschaft in der Kabine, "aber das Gefühl 'Wir sind es', das war noch nicht da". Der VfB hätte eine Woche später daheim gegen den HSV mit fünf Toren Unterschied verlieren müssen, um den Titelgewinn noch zu verpatzen: "Aber das war für uns undenkbar", schüttelt Hermann Ohlicher, inzwischen 71 Jahre alt, auch heute noch den Kopf, "denn wir waren damals super in Form". Noch immer schwärmt der langjährige Kapitän vom damaligen Stuttgarter Team um die Förster-Brüder, Buchwald oder Sigurvinsson: "Wir hatten vor allem eine exzellente Verteidigung und ein super Mittelfeld, in dem alle Spieler torgefährlich waren." Dazu der Taktikfuchs Benthaus an der Seitenlinie, der alles im Griff hatte und damals sogar als neuer Bundestrainer im Gespräch war. TV-Tipp: SWR Sport BW am Sonntag ab 21:45 Uhr Die Analyse zum Spiel des VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen gibt's am Sonntag, ab 21:45 Uhr in SWR Sport BW. "Der Blick auf den Rathausplatz bleibt unvergesslich" Der VfB verlor zwar am letzten Spieltag das Duell mit dem Konkurrenten aus Hamburg, allerdings nur mit 0:1. Stuttgart war endgültig Meister und die Feier konnte endlich richtig losgehen: Ehrenrunden vor den begeisterten 70.000 Menschen im Neckarstadion, Autokorso durch die Stadt, Empfang im Rathaus. "Für mich ist der Blick vom Rathaus auf die Fans und das rot-weiße Fahnenmeer bis heute unvergesslich", erinnert sich Hermann Ohlicher fasziniert an diese Meisterschaft im Mai 1984. "Bestimmte Dinge bleiben für immer haften. Daraus habe ich gelernt, dass man den Moment leben muss." Meister-Korso des VfB Stuttgart 1984 Imago Imago Endlich wieder viel Spaß am VfB Stuttgart Über die Auftritte des VfB Stuttgart im Spätjahr 2020 zeigt sich Meisterspieler Ohlicher, seit vier Jahren im Aufsichtsrat des Vereins, übrigens hocherfreut: "Das Image ist wieder anders geworden. Jung, mutig, nach vorne. Das ist eine gute Mischung." Allerdings ist ihm momentan wegen der vielen Lobeshymnen für das VfB-Team auch ein wenig bange: "Jeder lobt uns, das birgt auch Gefahren. Wir haben jetzt schwere Spiele in Bremen und Dortmund. Und sollte dabei diese Unbekümmertheit verloren gehen, dann sieht man erst wie stabil man wirklich ist."