Dieser Tag ist in den Annalen des VfB Stuttgart unvergessen. Am 25. Juni 1950, vor genau 70 Jahren also, wurden die Schwaben zum ersten Mal Deutscher Meister. Danach folgte ein triumphaler Empfang.

Es waren unglaubliche Bilder. Die Stuttgarter Königstraße ein einziges rotes und weißes Farbenmeer. Hunderttausende von begeisterten Menschen säumten die Prachtstraße der Schwaben-Metropole. 'Das hatte Stuttgart noch nicht erlebt. Noch nie wurde in dieser Stadt jemand so empfangen wie der frisch gebackene deutsche Fußballmeister VfB', titelte die legendäre Wochenschau über die Ankunft der Champions an jenem Junitag des Jahres 1950.

"Stuttgart war noch ein Trümmerfeld", erinnerte sich vor Jahren der inzwischen leider verstorbene VfB-Meister-Verteidiger Erich Retter in einem Interview mit SWR Sport an alle Einzelheiten, "Fußball war damals schon hoch im Kurs, und wir haben mit dem VfB ein gutes Spiel gemacht".

Knapper Sieg gegen Kickers Offenbach

Vor fast 100.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion hatten die Stuttgarter tags zuvor, am 25. Juni 1950, im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft die Offenbacher Kickers mit 2:1 besiegt und sich damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den begehrten Titel geholt.

Erwin Läpple und Walter Bühler erzielten an jenem historischen Tag die Tore für das Team von Trainer "Schorsch" Wurzer, der bereits seit 1947 das VfB-Team betreut hatte. "Wir haben in Berlin natürlich auch schon ein bisschen gefeiert", so der 14-malige Nationalverteidiger Erich Retter, der nur aufgrund einer ärgerlichen Verletzung den WM-Triumph von Bern 1954 verpasst hatte.

Imago Imago

Triumphaler Empfang in Stuttgart

Danach ging es für den VfB-Tross mit dem Flieger nach Frankfurt und von dort mit dem Triebwagen der Bahn Richtung Stuttgart. "Unterwegs waren auch viele Zuschauer, immer mehr Menschen säumten die Bahnstrecke je näher wir Richtung Heimat kamen", meinte Erich Retter gegenüber SWR Sport, "und in Stuttgart war der Hauptbahnhof voll bis obenhin".

Die grenzenlose Begeisterung in und um Stuttgart hatte, so Retter, der gebürtige Plüderhäuser, nicht nur sportliche Gründe: "Wir waren fast nur Schwaben, mit zwei Ausnahmen kamen alle Spieler aus der Region, aus Stuttgart und Umgebung".

Einzig Erich Retters Schwager Josef Ledl stammte aus Bayern, Karl Barufka war Schalker. Die Identifikation der Fans mit der schwäbisch-geprägten Mannschaft war entsprechend groß. Drei Stunden dauerte die Triumph-Fahrt durch die Stuttgarter Innenstadt. Die Wochenschau meinte augenzwinkernd, dass dieser Umzug für manche Spieler anstrengender war als das Endspiel selbst.

Vier Titel in den 50er Jahren für den VfB

Ein paar Tage nach dem Titelgewinn, am 28. Juni 1950, wurde das VfB-Meisterteam mit dem Ausnahmekönner Robert Schlienz an der Spitze sogar in Bonn von Bundespräsident Theodor Heuss mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt. Der Titelgewinn 1950 war der Auftakt des bislang erfolgreichsten Jahrzehnts in der VfB-Vereinsgeschichte. 1952 holten die Stuttgarter den zweiten Meistertitel, 1954 und 1958 gewannen die Schwaben darüber hinaus noch zweimal den DFB-Pokal.

Verteidiger Erich Retter, der viele Jahre in unmittelbarer Nähe der Stuttgarter Arena eine Tankstelle betrieb, und seine Mitspieler bleiben auch 70 Jahre nach dem ersten VfB-Triumph unvergessen. Sie waren die ersten Roten mit dem Brustring, die die Hand an der Schale hatten.