Vor knapp sieben Wochen löste Vorstandschef Thomas Hitzlsperger mit seinem öffentlichen Brief einen beispiellosen Machtkampf beim VfB Stuttgart aus. Am Ende könnte er - wider besseres Wissen - dem Klub sogar einen guten Dienst erwiesen haben, meint SWR-Sportredakteur Johannes Seemüller.

Der 30. Dezember 2020 wird womöglich in die Geschichte des VfB Stuttgart eingehen. In einem offenen Brief verkündete Vorstandschef Thomas Hitzlsperger seine Bewerbung für das Präsidentenamt des Vereins. Das vierseitige Schreiben glich einer verbalen Exekution des Amtsinhabers Claus Vogt. Ein beispielloser Vorgang, der fast überall umgehend zur Entlassung Hitzlspergers geführt hätte. Der Brief eröffnete einen gnadenlosen Machtkampf und offenbarte erschreckende Zustände in den Führungsgremien von Verein und AG. Der Verein steckte in einer Zerreißprobe und stand vor der Spaltung.

Heute, fast sieben Wochen später, wird immer deutlicher, dass Hitzlsperger sein Ziel, den Präsidenten vom Hof zu jagen, nicht erreicht hat. Stattdessen sind Dinge passiert, die niemand so vorhersehen konnte, die aber in der Rückschau eine Energie freisetzende Wirkung haben könnten. Die Zeilen Hitzlspergers haben dafür gesorgt, dass Prozesse in Gang gesetzt wurden, die dem Verein zum Besten dienen können.

Die andere Seite Hitzlspergers

Erstens: Wir haben den Menschen Thomas Hitzlsperger besser kennengelernt. Bis zu seinem Schreiben wurde er in der Öffentlichkeit vor allem als smart, intelligent, kommunikativ und kompetent wahrgenommen und dargestellt. Dieses Außenbild wurde nun um eine - für viele erstaunliche - Facette erweitert. Der ehemalige VfB-Profi und Nationalspieler offenbarte plötzlich eine seiner Schattenseiten. Hitzlsperger zeigte sich machtbewusst. Seine Formulierungen in dem Brief wirkten teilweise sogar bösartig. Eigenschaften, die in jedem von uns schlummern. Auch wenn sich Hitzlsperger vier Wochen später für den Brief entschuldigte; jetzt weiß jeder, dass der Vorstandschef auch eine aggressive Seite in sich trägt - kein Wunder, er war ja auch ein äußerst erfolgreicher Fußballprofi. Da muss man auch mal treten können.

Zweitens: Durch den Brief Hitzlspergers wurde eine lebhafte Streit- und Diskussionskultur im Vereinsleben aktiviert. Etliche VfB-Fanklubs und viele Mitglieder haben vor allem in den sozialen Netzwerken einen an- und aufregenden Diskurs über die Situation ihres Herzensklubs betrieben. Sie haben gelitten, gezetert, gerungen, gebangt und gehofft. Blogger haben sich die Finger wundgeschrieben und ernstzunehmende Vorschläge (z. B. zu Satzungsänderungen) gemacht. Ehemalige Präsidentschaftskandidaten haben ihre Stimme erhoben, öffentliche Briefe geschrieben und sich eingemischt.

Umgang mit der Datenaffäre

Drittens: Hitzlspergers Schreiben hat die Auseinandersetzung mit der unsäglichen Datenaffäre befeuert. Nie wurde die Bedeutung einer seriösen und konsequenten Aufarbeitung dieses Skandals so deutlich wie in den vergangenen Wochen. Insbesondere durch das Standvermögen und die Beharrlichkeit von Präsident Claus Vogt scheint die Datenaffäre tatsächlich sauber aufgearbeitet werden zu können. Dies ist ein enorm wichtiger Prozess, um das nachhaltig zerstörte Vertrauen der Mitglieder und Fans Schritt für Schritt zurückgewinnen zu können.

Viertens: Gerade durch die Offenlegung der Missstände in der Datenaffäre und durch die hartnäckige Arbeit der Kanzlei Esecon sowie des Landesdatenschutzbeauftragten kam es zu einem Durchleuchten der Verwicklungen verantwortlicher Personen in den Führungsgremien und zu einem reinigenden Prozess. Als würde jemand die verstaubten Räume in der Vereinszentrale mal gründlich durchwischen. Zehn Personen, fast eine ganze Fußballmannschaft, stehen plötzlich im Abseits: Heim, Röttgermann (Vorstand), Gaiser, Mutschler (Präsidium), Ohlicher (Aufsichtsrat) sowie Bührer, Erhard und Maintok (Vereinsbeirat). Zuvor hatten bereits Kommunikationschef Schraft und Marketing-Leiter Fischer ihre Aufgaben wegen der Datenaffäre ruhen lassen müssen.

Personelle Veränderungen

Fünftens: Durch den Prozess, der durch Hitzlspergers Brief in Gang gesetzt wurde, wird es zu einem breitgefächerten personellen Austausch in den Führungsgremien kommen. Auf der Mitgliederversammlung, die nun erst im Sommer 2021, frühestens Mitte Juni, stattfinden wird, wird nicht nur der Präsident gewählt, es werden auch zwei weitere Präsidiumsmitglieder sowie alle neun Vereinsbeiratsmitglieder ins Amt gehievt werden. Da es hierzu ein komplett neues Bewerbungs- und Auswahlverfahren geben wird und die getroffenen Nominierungen hinfällig sind, gibt es nun auch die Chance zu einer echten demokratischen Präsidentschaftswahl.

Die Überlegung, Claus Vogt als einzigen Bewerber zu nominieren, war keine gute. Der Verein hat keine erfreulichen Erinnerungen an solche Szenarien. Schon 2016 gab es bei der Wahl Wolfgang Dietrichs keinen Gegenkandidaten. Dietrich bekam nur 57,2 Prozent der Stimmen, spaltete den Verein und schmiss nach einer völlig desaströsen Mitgliederversammlung im Juli 2019 die Brocken hin. Wie VfB-Ehrenpräsident Erwin Staudt fordert, sollten bei der Wahl im Sommer mindestens zwei Kandidaten bei der Wahl für das Präsidentenamt antreten.

Wege finden

Der Dalai Lama hat mal gesagt: "Wer etwas nicht will, findet Gründe. Wer etwas will, findet Wege." Thomas Hitzlsperger wollte Claus Vogt nicht mehr im Verein haben. Deshalb hatte er sein Schreiben aufgesetzt und darin viele Gründe aufgeführt, warum Vogt angeblich der falsche Mann sei. Nun sollte Hitzlsperger sich mit dem Präsidenten an einen Tisch setzen. Gemeinsam sollten sie überlegen, was sie wollen - und Wege finden.

Wenn das gelingt, geht der 30. Dezember 2020 tatsächlich in die VfB-Geschichte ein.