Nächste Volte im Machtkampf beim VfB Stuttgart: Präsident Claus Vogt hat in einem offenen Brief angekündigt, die förmlich notwendige Einberufung zur digitalen Mitgliederversammlung am 18. März nicht vorzunehmen. Bei dieser Veranstaltung soll unter anderem ein neuer Präsident gewählt werden. Der Aufsichtsrat berief daraufhin eine außerordentliche Sitzung ein. mehr...