Nach der Freistellung von Pellegrino Matarazzo befindet sich der VfB Stuttgart weiter auf der Suche nach einem neuen Trainer. Wenn im Kellerduell gegen Bochum Interimscoach Michael Wimmer auf der Bank sitzen würde, wäre das gar nicht so schlimm, findet SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski.

Beim VfB Stuttgart läuft die Trainersuche auf Hochtouren. In den Medien werden viele Namen gehandelt, einige Kandidaten wie etwa Domenico Tedesco oder Zsolt Löw sollen den Schwaben bereits abgesagt haben. Und im Hintergrund tickt die Uhr, denn am Wochenende steht das richtungsweisende Kellerduell gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) an. Bis dahin sollte der Neue doch bitteschön da sein - so zumindest die überwiegende Meinung in den VfB-Fanforen.

Hitzige Diskussionen unter den Anhängern

Dort wird überhaupt sehr kontrovers diskutiert: Warum hat der VfB den Nachfolger für den freigestellten Pellegrino Matarazzo nicht längst präsentiert? Haben die Verantwortlichen den alten Coach etwa vor die Tür gesetzt, ohne einen konkreten Plan in der Tasche gehabt zu haben?

Michael Wimmer weist reichlich Erfahrung auf

Für mich sind diese Diskussionen übertrieben. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn der neue Mann bald am Start ist, aber wenn nicht, ist es kein Beinbruch. Ich fände es nicht schlimm, wenn Michael Wimmer, Co-Trainer des Ex-Coaches und aktuell Trainingsleiter beim VfB, gegen Bochum auf der Bank sitzen würde. Wimmer hat als Co-Trainer in den letzten Jahren reichlich Erfahrung sammeln können, besitzt seit 2021 seine Fußball-Lehrer-Lizenz und letztlich ist es Teil seines Jobprofils, die Mannschaft in Ausnahmesituationen auch verantwortlich in Punktspielen zu betreuen.

Es hatte sich eine Eigendynamik entwickelt

Dass der VfB Stuttgart nicht sofort einen Nachfolgekandidaten aus dem Hut zauberte, finde ich ebenfalls nicht schlimm. Denn man war lange von Matarazzos Arbeit und dem gemeinsamen Weg überzeugt. Erst das enttäuschende Wolfsburg-Spiel und die unglückliche Pleite gegen Spitzenreiter Union Berlin sorgten für eine vor Wochen nicht für möglich gehaltene Eigendynamik und letztlich für ein Umdenken der Verantwortlichen.

Sportdirektor Sven Mislintat, VfB-Boss Alexander Wehrle und Co. sollten jetzt keinen Schnellschuss präsentieren, sondern einen Trainer, von dem sie zu 100 Prozent überzeugt sind. Ob noch diese, ob nächste Woche oder sogar noch später. Hauptsache, sie finden ihren Wunschkandidaten. Einen, der den eingeschlagenen Weg mit der jüngsten Mannschaft der Liga mitgehen will. Der das Team stabilisieren und gleichzeitig entwickeln kann.

Ein Zeichen der Professionalität

Solche Trainer gibt es nun mal nicht wie Sand am Meer. Mislintat sagte im exklusiven SWR-Interview, dass ein Coach für die "nächsten 100 Spiele" gesucht werde, also ein langfristiger Stabilisator und kein Feuerwehrmann. Für mich ist es daher ein Zeichen der Professionalität, wenn sich die Trainersuche beim VfB Stuttgart zieht. Selbst wenn es noch länger dauert, bis der Matarazzo-Nachfolger gefunden ist. Hauptsache, am Ende stehen alle Verantwortlichen hinter der getroffenen Entscheidung.