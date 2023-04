Der einzige Profi beim VfB Stuttgart ist Bruno Labbadia

Bleibt der Trainer oder muss er gehen? Wie die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart mit Coach Bruno Labbadia umgehen, ist verantwortungslos, findet SWR Sportredakteur Andreas Köstler.

Ich kann sie hören, die Stammtischparolen. „Das muss im Gehalt mit drin sein.“ Der wusste doch, auf was er sich einlässt.“ „Da habe ich kein Mitleid“.

Ich auch nicht, nein, ich ärgere mich wirklich extrem und dafür braucht es eigentlich relativ lange. Mir ist es im Moment egal, ob Bruno Labbadia der Richtige ist, ob er falsch aufstellt, ob er zu wenige Punkte geholt hat. Ich weiß, dass der Trainer mit allen fair umgeht, dass er sich einhundertprozentig für den Verein einsetzt. Bruno Labbadia redet mit jedem, erklärt seine Ideen und ist emphatisch im Umgang mit allen, nicht nur mit den Spielern. Und hat Respekt verdient.

Dass die Bildzeitung mehr oder weniger mit Abpfiff nach dem Union-Spiel meldet, dass ein Insider behauptet „Labbadia entlassen“ lässt mich sprachlos zurück. Vor allem aber, dass jemand aus dem vermutlich inneren Zirkel dem Kollegen so etwas steckt.

Hängepartie für Labbadia

Wie aber muss sich ein Trainer fühlen, wenn er am Sonntagmorgen das Training leitet und zeitgleich im Clubhaus über seine Zukunft diskutiert wird und eigentlich klar zu sein scheint, dass er gehen muss. Im Moment sieht es so aus, als wolle man Labbadia - dem man vor zwei Wochen noch den Rücken gestärkt hat - unbedingt loswerden, aber man findet schlicht keinen Nachfolger, der den Job will. Ich überlege in diesem Fall: Was würde das mit mir machen, wenn mein Chef so mit mir umgehen würde? Wie würde es ihnen gehen?

„Das Geschäft ist halt so, kann man nichts machen.“ Noch so eine Parole, die ich nicht mehr hören kann. Der VfB handelt da als Wiederholungstäter. Beispiel: Hängepartien vor, während und nach der Matarazzo-Entlassung. Wie lange noch mit Matarazzo? Danach: Weiter mit Michael Wimmer? Oder doch nicht?

Labbadia stellt sich den Fragen

Unter diesen Voraussetzung trainiert der 57-jährige Bruno Labbadia den VfB Stuttgart. Er wird im Netz verteufelt, unter der Gürtellinie angegangen. Er stellt sich unter der Woche den kritischen Fragen der Kollegen und antwortet ausführlich, sachlich, aber bestimmt.

Am Sonntagnachmittag, nach einer der größten Enttäuschungen, verlässt er das Clubgelände, nicht ohne aus dem Auto zu steigen, Fotos mit den Fans zu machen, Autogramme zu schreiben, nett zu lächeln und die Fans zu grüßen. Erst dann verlässt der einzige Profi beim VfB Stuttgart die Mercedesstraße 109.