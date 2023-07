Der VfB Stuttgart sucht immer noch nach einer neuen Nummer eins für die kommende Saison, will aber auch Eigengewächs Dennis Seimen eine langfristige Perspektive bieten. Laut Medienberichten könnte nun eine Leihe von Keeper Alexander Nübel vom FC Bayern bevorstehen.

Nübel, in der letzten Spielzeit an die AS Monaco ausgeliehen, soll den deutschen Rekordmeister verlassen dürfen. Dort wird sehnlich darauf gewartet, dass Stammtorhüter Manuel Neuer seinen Unterschenkelbruch komplett auskuriert hat. Der Nationalspieler soll dann wieder zwischen den Pfosten stehen. Zudem haben die Bayern aktuell mit Yann Sommer und dem Ex-Stuttgarter Sven Ulreich zwei weitere Keeper unter Vertrag, so dass Nübel gehen darf.

Wie die "Bild" berichtet, soll der Wechsel zum VfB Stuttgart bevorstehen. Ein zweites, verbessertes Angebot der Schwaben soll bei den Münchner Verantwortlichen eingegangen sein. Die Bayern-Bosse sollen demnach bereit sein, sich auf ein Leihgeschäft einzulassen. Der Deal soll auf ein Jahr befristet sein und keine Kaufoption enthalten. Die Gebühr soll an die Zahl der Einsätze gekoppelt sein. Je mehr Nübel spielt, desto geringer würde die Summe demnach ausfallen. Zudem soll Nübel bereit sein, auf Teile seines Gehalts zu verzichten.

Mit einer Leihe würde der VfB Stuttgart Eigengewächs Dennis Seimen auch nicht langfristig die Perspektive verbauen. Der 17-Jährige gilt als Top-Talent und bestreitet aktuell die Vorbereitung mit den Profis.