Eggesteins Rückkehr nach Bremen: "Es wird komisch werden"

Für Maximilian Eggestein wird die Bundesliga-Partie bei Werder Bremen eine besondere sein. Zum ersten Mal tritt er mit dem SC Freiburg im Weserstadion gegen seine alte Liebe an.

"Ich weiß nicht die genaue Anzahl, aber über 20 werden es schon sein", sagte Maximilian Eggestein im Studiogespräch bei SWR Sport auf die Frage, wie viele Freunde und Familienmitglieder am Sonntag zum besonderen Aufeinandertreffen im Bremer Weserstadion anwesend sein werden. Der 26-Jährige spielt zum ersten Mal mit dem SC Freiburg in der Bundesliga (ab 15:30 Uhr im Audio-Livestream bei sportschau.de) an ehemaliger Wirkungsstätte gegen seine alte Liebe Werder Bremen.

Eggestein: "Es wird komisch werden"

In der vergangenen Saison spielten die Bremer noch in der 2. Bundesliga, "da ging es leider nicht". Am Sonntag ist es aber dann soweit: die Rückkehr an die Weser. "Es wird komisch werden."

Das wird aber nicht Eggesteins erste Rückkehr an die Weser sein. Vergangenen September wurde er beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro mit viel Freude von den Fans empfangen. "Das hat mich echt gefreut. Es war schön wiederzukommen", sagte Eggestein damals gegenüber dem Blog-Format DeichStube.

Maxi Eggestein hat etwas Neues gebraucht

Der gebürtige Hannoveraner wechselte 2011 nach seiner Zeit beim TSV Havelse in das Nachwuchsinternat von Werder Bremen und wurde dort Bundesliga-Profi. Im Dress der Werderaner absolvierte Eggestein 181 Spiele für die erste Mannschaft. Drei davon machte er in der 2. Bundesliga nach dem Abstieg in der Saison 2020/21.

Der Abschied aus dem Oberhaus mit Werder Bremen war eine der schwierigsten Phasen in seiner fußballerischen Laufbahn, erinnerte sich Eggestein: Abstiegskampf sei "schon eine immense Belastung".

Noch im selben Sommer tauschte er die Bremer See- gegen Schwarzwald-Luft ein und wechselte zum Sport-Club. Nach zehn Jahren im selben Verein hat sich der Mittelfeldspieler nach etwas Neuem gesehnt: "Ich hatte damals schon das Gefühl, mich verändern zu müssen."

Eggestein ist beim SC Freiburg angekommen

Eggestein ist beim SC Freiburg angekommen und hat sich zur Stammkraft entwickelt. 73 Spiele absolvierte er für die Breisgauer und fiel in dieser Saison nur einmal wegen einer Handverletzung aus. Zudem hatte er entscheidenden Anteil am Erreichen des DFB-Pokal-Finals in der vergangenen Saison und dem Halbfinal-Einzug in diesem Jahr.

"Guter Fußballer, gute Übersicht, läuft und tut alles für die Mannschaft", lobte ihn Freiburgs Chefcoach Christian Streich. Der langjährige SCF-Trainer schätzt aber auch Eggesteins Einstellung neben dem Platz: "Er ist ein super Junge, wirklich super, sehr intelligent, sehr reflektiert."

Der Traum von der Champions League

Der SC Freiburg steht in der Bundesliga-Tabelle aktuell auf Rang fünf, einen Punkt hinter einem Champions-League-Platz. "Den Traum hat man schon mit zehn, elf Jahren gehabt. Daran hat sich nicht groß etwas geändert", erzählte Eggestein gegenüber SWR Sport.

Werder Bremen hingegen spielt um den Klassenerhalt. Eggestein sei froh, sich aktuell mit anderen Dingen als dem Abstiegskampf beschäftigen zu müssen: "Ich beneide keinen, der da unten drinsteht, weil ich weiß, was das bedeutet, wie viel Kraft das auch neben dem Platz kostet."

Mit Werder Bremen immer noch verbunden

Seine alte Liebe verfolgt Eggestein immer noch: "Ich schaue ganz genau hin. Wenn man so lange diese Verbundenheit hat wie ich, dann verfolgt man das aus einem ganz anderen Winkel."

Genau hinschauen werden auch Freunde und Familie, wenn er das erste Mal im Weserstadion nicht das grün-weiße Trikot tragen wird, sondern das der Freiburger - für einige von ihnen wird das sicherlich komisch sein.