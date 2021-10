Matarazzo befürwortet fünf Wechsel pro Spiel

per Mail teilen

Fußballtrainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart hat sich dafür ausgesprochen, die Möglichkeit von fünf

Wechseln pro Spiel über diese Bundesliga-Saison hinaus beizubehalten.

"Man hat als Trainer mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf das

Spiel", sagte der 43-Jährige am Freitag. Und wenn man einen "extrem

großen" Kader habe wie der VfB, tue es gut, "dem ein oder anderen

Spieler eine Chance zu geben" auf einen Einsatz.

Wechselregelung kann auch einen Nachteil bedeuten

Mehr Spieler einwechseln zu können, fördere zudem die Entwicklung der

Mannschaft und könne auch eine Belohnung für einzelne Profis sein,

die sich zuvor im Training aufgedrängt hätten, erklärte der VfB-Coach

einen Tag vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr). Nachteilig sei es nur, wenn man auf einen Gegner treffe, der eine extrem stark besetzte Bank habe wie etwa RB Leipzig und der eigene Kader bei den Ersatzspielern nicht dieselbe Qualität habe.

Wechselregelung gilt nur noch bis zum Ende der laufenden Saison

Die Möglichkeit, fünf Mal pro Spiel in der ersten und zweiten

Bundesliga wechseln zu können, war in der vergangenen Spielzeit wegen

der Belastungen in der Corona-Krise eingeführt worden. Dann wurde sie

bis zum Ende dieser Saison verlängert. Zuvor durfte jeder Trainer nur

jeweils drei Spieler ein- und auswechseln.