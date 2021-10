Stuttgarts Roberto Massimo und das Gefühl, frei zu sein

Es ist vollbracht. Roberto Massimo hat sein erstes Bundesligator erzielt. Damit löst der VfB-Spieler ein Versprechen ein, das mit seiner Verpflichtung vor drei Jahren gemacht wurde.

Als der VfB Stuttgart im Sommer 2018 die Verpflichtung von Roberto Massimo von Arminia Bielefeld verkündete, war der damalige Sportvorstand Michael Reschke auch ein bisschen stolz, den Zuschlag bekommen zu haben: "Wir freuen uns auf einen hochtalentierten Spieler!"

Dem damals noch 17-Jährigen wurden von Reschke "sehr gute Voraussetzungen" prophezeit, sich in den kommenden Jahren in der Bundesliga zu etablieren. In diesem Fall lag Reschke richtig. Und möglicherweise hat auch Rescke an diesem 7. Spieltag ein bisschen mitgejubelt, als Roberto Massimo mit dem 3:0 gegen Hoffenheim sein erstes Bundesligator erzielt hat.

Per Ausnahmegenehmigung zum Profidebüt

Am 1. Dezember 2017 wurde Massimo in Bielefeld im Spiel gegen den FC St. Pauli eingewechselt. Es war ein Freitagabend und fast Viertel nach Acht. Für einen Minderjährigen - wie den damals 17-Jährigen - war das Arbeiten nach 20 Uhr eigentlich per Jugendarbeitsschutzgesetz untersagt. Dankenswerterweise hatten die Verantwortlichen von Arminia Bielefeld mitgedacht. Mit Sondergenehmigung kam Roberto Massimo zu seinem ersten Einsatz als Fußballprofi. Dort, wo er mit 14 Jahren zur Arminia ins Nachwuchsleistungszentrum gekommen war, schloss sich ein erster Kreis.

"Jetzt kann noch mehr passieren. Ich bin bereit!"

Matarazzo über Massimo

Teil der Transferidee des VfB war es, dem 17-Jährigen noch ein Jahr Zeit zur Entwicklung im gewohnten Umfeld zu lassen. Mehr als vier Einsätze bei der Arminia bekam Massimo vor seinem endgültigen Wechsel im Sommer 2019 nicht mehr. Dem großen Versprechen standen auch große Fragezeichen gegenüber. Inzwischen hat er 25 Bundesligaspiele für den VfB Stuttgart absolviert. Und spätestens jetzt hat er die Zweifler ruhig gestellt. "Das ist für sein Selbstvertrauen wichtig", sagt auch Trainer Pellegrino Matarazzo im SWR Sport-Interview, "am Erfolgserlebnis darf man wachsen und es gibt einem Ruhe."

Von Ronaldo abgeguckt: Ackern für den Traum

Roberto Massimo hat mal erzählt, dass Cristiano Ronaldo sein Vorbild sei. Nicht nur fußballerisch, sondern gerade auch menschlich. Wie der Portugiese für seinen Traum arbeite, habe ihn schon immer beeindruckt. Bei Massimo selbst ist der Weg nach oben ein Familienprojekt. Schon in der Jugend war sein Vater bei fast jedem Spiel dabei, "selbst, wenn es am anderen Ende von Deutschland stattfand." Ausgerechnet bei seinem ersten Bundesligaspiel konnte Papa Massimo, ein Italiener, nicht dabei sein. Als Sohn Roberto im Oktober 2020, kurz vor seinem 20. Geburtstag, überraschend für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert wurde, konnten Vater und Sohn die Freude immerhin teilen. Die Nachricht erreichte Roberto bei seinen Eltern in Ostwestfalen, wo er eigentlich gerade durchatmen wollte.

Auch jetzt, im Oktober 2021, ist Roberto Massimo wieder für die U21-Nationalmannschaft nominiert. Diesmal kann er dort auch durchatmen und sich erholen, von der Aufregung um sein erstes Bundesligator. Und Kraft schöpfen natürlich, um seinen Worten ("Jetzt kann mehr kommen, ich bin bereit") Taten folgen zu lassen.