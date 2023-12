Transfermarkt: Diese VfB-Stars verdoppeln fast ihren Marktwert

per Mail teilen

Das renommierte Online-Portal transfermarkt.de hat das mit Spannung erwartete Marktwert-Update der Bundesliga veröffentlicht. Dabei profitieren erneut vor allem die Spieler des VfB Stuttgart vom sportlichen Höhenflug des Teams.

Bis zum Sommer flog Deniz Undav in der deutschen Fußball-Öffentlichkeit eher unter dem Radar. Das veränderte sich erst, als der ehemalige Drittliga-Angreifer des SV Meppen vom englischen Premier-League-Klub Brighton an den VfB Stuttgart ausgeliehen wurde. Der 27-Jährige startete nach einer längeren Verletzungspause ab Herbst voll durch, schoss in elf Bundesligaspielen acht Tore. Längst wurde der kräftige Vollblut-Angreifer mit türkischen Wurzeln von Bundestrainer Julian Nagelsmann kontaktiert.

Deniz Undav: Von 10 auf 17 Millionen Euro

Dank Undavs famoser Trefferquote für den VfB, der aktuell besten eines deutschen Stürmers in der Bundesliga, macht jetzt auch sein Marktwert einen gewaltigen Sprung. Dieser hat sich nach Berechnungen den Online-Portals transfermarkt.de fast verdoppelt: Von 10 auf 17 Millionen Euro. Sieben Millionen Euro Mehrwert - das ist die größte Wertsteigerung eines VfB-Profis in den vergangenen zwei Monaten.

Auch Angelo Stiller schießt nach oben

Fast verdoppelt hat sich der Marktwert eines weiteren VfB-Neuzugangs: Mittelfeldspieler Angelo Stiller, von der TSG Hoffenheim gekommen, ist ebenfalls ein Volltreffer von VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: Stillers Wert stieg von 7,5 auf 14 Millionen Euro (+ 6,5 Millionen Euro). Ein weiterer Top-Gewinner ist Nationalspieler Chris Führich (+ 5 auf 17 Mio. Euro). Hiroki Ito wird inzwischen sogar auf 22 Millionen geschätzt (+ 5 Mio. Euro). Auch Enzo Millots Form- und Marktwertkurve ist nicht aufzuhalten (+ 5 auf 25 Mio. Euro). Kapitän und Abwehrboss Waldemar Anton steigerte seinen Marktwert um drei auf jetzt zehn Millionen Euro.

Nübel hinter Kobel bestbewerteter Torhüter

VfB-Keeper Alexander Nübel legte seit seinem Wechsel nach Stuttgart leicht zu (von acht auf zehn Mio. Euro). Er ist damit hinter dem Dortmunder Gregor Kobel (40 Mio. Euro) der Bundesliga-Torhüter mit dem höchsten Marktwert. Freiburgs Noah Atubolu steht mit 6.5 Millionen Euro auf Rang sieben (+ 1,5 Mio. Euro).

Alexander Nübel jubelt nach dem letzten Sieg des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt IMAGO Imago

Wertvollster Spieler der Stuttgarter bleibt mit Abstand Serhou Guirassy. Der Torjäger aus Guinea (16 Saisontore) steht unverändert bei stolzen 40 Mio. Euro. Guirassy ist damit auch der wertvollste Spieler im Südwesten.

Generell konnte der VfB Stuttgart seinen Team-Marktwert seit Oktober 2023 um 42,7 Millionen Euro auf 222,6 Millionen Euro steigern. Das gelang in der Bundesliga in dieser Zeit keinem anderen Team. Seit vergangenen Sommer hat sich der Gesamtwert des Tabellendritten fast verdoppelt.

Hoffenheimer Shootingstar Maxi Beier

Auch bei den anderen Vereinen aus dem Südwesten gibt es Spieler mit bemerkenswerten Marktwertsprüngen. So stieg der Hoffenheimer Shooting-Star Maximilian Beier (sechs Saisontore) von acht auf zwölf Millionen Euro. Bestbewerteter TSG-Spieler ist aber nach wie vor der Ex-Mainzer Anton Stach (15 Mio. Euro).

Maximilian Beier IMAGO Sven Simon

Auch Heidenheims Zauberfuß Jan-Niklas Beste konnte seinen Wert seit der letzten Berechnung Mitte Oktober deutlich steigern. Beste, bester Vorbereiter der Liga, ist jetzt zwölf Millionn Euro wert (+ 5 Mio.).

Brajan Gruda von Mainz 05 gibt Anlaß zu großen Hoffnungen

Bei Mainz 05 konnte sich Top-Talent Brajan Gruda (19) auch beim Marktwert eindrucksvoll weiterentwickeln (+ 4 auf 9 Mio. Euro). Bestbewerteter Teamkollege bei den Rheinhessen bleibt Mittelfeldspieler Leandro Barreiro (14 Mio. Euro).

Freiburger Sildillia wieder im Aufwärtstrend

Der höchstbewertete Spieler des SC Freiburg ist Österreichs Nationalspieler Philipp Lienhart (unverändert 20 Mio. Euro). Verteidigertalent Kiliann Sildillia stieg von 15 auf 18 Millionen und steht damit gleichauf mit seinem japanischen Kollegen Ritsu Doan.

Kane und Musiala die teuersten Bundesligaspieler

Den größten Marktwertsprung machte übrigens das Leverkusener Top-Talent Florian Wirtz. Der Nationalspieler steigerte seinen Marktwert um 15 auf 100 Millionen Euro. Die beiden höchstbewerteten Bundesligaspieler sind nach wie vor die beiden Bayern-Profis Harry Kane und Jamal Musiala (jeweils 110 Mio. Euro).

Viele Verlierer bei Borussia Dortmund

Wo es Gewinner gibt, gibt es aber auch Verlierer. Den größten Marktwertverlust beklagt der formschwache Bayern-Nationalspieler Serge Gnabry (- 10 Mio. Euro). Auch zahlreiche Profis von Borussia Dortmund wurden entsprechend ihren bescheidenen Leistungen in der Bundesliga abgewertet. Einer von ihnen ist der frühere Freiburg-Profi Nico Schlotterbeck (- 5 Mio. Euro).