2004 kommt dieser junge Mann auf der "großen Bühne" an: am 8. Mai wird er in der 48. Minute beim Spiel des VfB Stuttgart im Hamburger Volkspark von Trainer Felix Magath eingewechselt. Der VfB verliert gegen den HSV mit 1:2. Für den damals 18-jährigen Gomez ist es ein riesen Schritt!