Die Position des Rechtsverteidigers war in der abgelaufenen Saison öfters mal eine Schwachstelle des VfB Stuttgart. Die Schwaben reagierten nun und verpflichteten Lorenz Assignon von Stade Rennes.

Nun ist es fix: Rechtsverteidiger Lorenz Assignon wechselt von Stade Rennes zum VfB Stuttgart. Die Ablöse für den 24-Jährigen, dessen Vertrag in Rennes noch bis 2028 lief, soll sich laut Medienberichten auf zehn bis zwölf Millionen Euro belaufen.

Neun Scorerpunkte für Assignon in der abgelaufenen Spielzeit

Assignon gilt als offensivfreudiger Außenbahnspieler. Er absolvierte in der abgelaufenen Saison für Rennes 34 Pflichtspiele, erzielte dabei vier Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Zuvor schnürte Assignon unter anderem für den FC Burnley in England die Schuhe.

Der 1,81 Meter große Außenverteidiger hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben und soll den VfB rechts hinten verstärken. In der Spielzeit 2024/2025 wurden dort Josha Vagnoman, Leonidas Stergiou und Pascal Stenzel eingesetzt - allesamt aber mit Licht und Schatten.

Assignon freut sich auf die Herausforderung

„Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Ich bin sehr glücklich, in Zukunft für den VfB auflaufen zu dürfen. Es ist ein traditionsreicher Club mit fantastischen Fans. Ich habe mir mehrere Spiele am TV angeschaut und mag die Spielweise des Teams. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die vor mir liegt und möchte meinen Teil dazu beitragen, damit der VfB weiterhin erfolgreich ist", sagte Assignon nach seinem Medizincheck in Stuttgart.