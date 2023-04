Zeit abgelaufen? Zukunft von VfB-Trainer Labbadia weiter offen

Am Sonntagvormittag stand Bruno Labbadia auf dem Trainingsplatz am Vereinsgelände des VfB Stuttgart. Das Training leiteten seine Assistenten, Labbadia selbst stand abseits, führte Gespräche. Seine Zukunft beim VfB ist ungewiss.

Geredet wurde auch auf der Geschäftsstelle. Die Vereinsführung um den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle analysierte die Lage des Bundesligisten, der nach der 0:3-Niederlage bei Union Berlin am Samstag auf dem letzten Tabellenplatz bleibt, bisher ohne Ergebnis.

Mehrere Medien hatten gestern berichtet, Labbadia stehe vor der Ablösung. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte direkt nach dem Spiel in Berlin gesagt: "Wir werden nicht untätig sein und beim Untergang zuschauen". Nach SWR-Informationen wird es am Abend weitere Gespräche der Vereinsführung geben.

Lage des VfB ist schlecht - aber nicht aussichtslos

Der Zeitpunkt für einen weiteren Trainerwechsel ist ungünstig. Am kommenden Mittwoch spielt der VfB Stuttgart im DFB Pokal Viertelfinale beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg (05.04./18.00 Uhr, bei sportschau.de im Audio Livestream). Unter Labbadia hatte der VfB das Achtelfinale beim SC Paderborn 2:1 gewonnen (31.01.2023) und sich für's Viertelfinale qualifiziert.

In der Bundesliga bleiben dem VfB noch acht Spiele, um den Klassenerhalt zu schaffen. Zur sportlichen Wahrheit gehört dabei auch, dass Stuttgart nur zwei Punkte Rückstand hat auf den "rettenden" 15. Tabellenplatz hat. Und. Das nächste Spiel bestreitet der VfB gegen den 14. der Tabelle. Der VfL Bochum hat aktuell sechs Punkte mehr auf dem Konto. Leicht auszurechnen, wie sich die Situation der Schwaben schon am kommenden Wochenende ändern kann - in die eine oder in die andere Richtung.

Restprogramm des VfB Stuttgart ist "sportlich"

Die Bundesligasaison endet am 27.05.2023 mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Bis dahin chronologisch: Nach der Partie beim VfL Bochum spielt der VfB gegen: Borussia Dortmund (H.), FC Augsburg (A.), Borussia Mönchengladbach (H.), Hertha BSC (A.), Bayer Leverkusen (H.), Mainz 05 (A.).