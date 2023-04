per Mail teilen

Zwei Tage nach der 0:3-Niederlage bei Union Berlin hat der VfB Stuttgart seinen Trainer Bruno Labbadia freigestellt. Sein Nachfolger wird der ehemalige Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß.

Am Ende der Analyse standen die Zahlen. 0:3 verlor der VfB Stuttgart bei Union Berlin. Am 26. Spieltag steht der VfB mit 20 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Aus elf Liga-Spielen hatte Bruno Labbadia nur einen Sieg geholt. Nun muss er gehen - sein Nachfolger heißt Sebastian Hoeneß, von 2020 bis 2022 Trainer der TSG Hoffenheim.

"Bruno Labbadia hat im vergangenen Dezember die große Herausforderung angenommen. Unter nicht einfachen Umständen hat er vieles versucht, um die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur zu führen", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Der "Turnaround" sei aber nicht gelungen. Daher habe habe man sich dazu entschlossen, nicht weiter auf Labbadia im Abstiegskampf zu setzen.

Sebastian Hoeneß folgt auf Labbadia

Im Zuge der Entlassung präsentierte der VfB auch direkt einen Nachfolger für Labbadia. Der ehemalige Hoffenheim-Trainer Hoeneß soll die Schwaben in der Liga halten. "Es geht um die unmittelbare Wirkung, aber auch um das, was wir über die Saison hinaus beim VfB vorantreiben wollen", sagte Wohlgemuth. "Sebastian Hoeneß hat unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften führen und gleichzeitig auch die Entwicklung einzelner Spieler sehr positiv beeinflussen kann." Und auch VfB-Boss Wehrle ist sich sicher, dass "Sebastian der richtige Trainer für die anstehenden Herausforderungen ist und er gemeinsam mit der Mannschaft diese schwierige Situation meistern wird".

Hoeneß selbst freue sich "riesig" auf die Herausforderung beim VfB und bedankte sich für "das Vertrauen und die guten Gespräche mit den Verantwortlichen". Zum VfB, wo er in der Jugend spielte, habe er eine "große emotionale Verbindung".

Zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz

Zum ersten Mal auf der Trainerbank wird Hoeneß im Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg (05.April/ 18 Uhr) sitzen. In der Bundesliga bleiben dem VfB noch acht Spiele, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Zur sportlichen Wahrheit gehört dabei auch, dass Stuttgart nur zwei Punkte Rückstand hat auf den Relegationsplatz hat. Und das nächste Spiel bestreitet der VfB gegen den 14. der Tabelle. Der VfL Bochum hat aktuell sechs Punkte mehr auf dem Konto. Leicht auszurechnen, wie sich die Situation der Schwaben schon am kommenden Wochenende ändern kann - in die eine oder in die andere Richtung.



Restprogramm des VfB Stuttgart ist "sportlich"

Die Bundesligasaison endet für den VfB Stuttgart am 27. Mai 2023 mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Bis dahin chronologisch spielt der VfB nach dem Duell mit Bochum gegen: Borussia Dortmund (H.), FC Augsburg (A.), Borussia Mönchengladbach (H.), Hertha BSC (A.), Bayer Leverkusen (H.) und Mainz 05 (A.).