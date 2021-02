Wenn am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) der VfB Stuttgart in der Bundesliga den FC Schalke 04 empfängt, dann schlagen bei Kevin Kuranyi zwei Herzen in einer Brust. SWR Sport hat vor dem Duell mit dem früheren Nationalspieler, der viele Jahre Profi bei beiden Klubs war, gesprochen.

Kevin Kuranyi ist ein Weltenbummler. Momentan ist er beruflich in Dubai unterwegs. Er wurde in Rio de Janeiro geboren und besitzt geich drei Staatsbürgerschaften: die brasilianische, die panamaische und die deutsche. Der Ex-Profi ist aber längst auch Schwabe, wenn auch ohne Pass. Kuranyi ist in Stuttgart großgeworden und pflegt hier nach wie vor seinen Hauptwohnsitz.

"Mein Herz tut weh"

Nicht zu vergessen, ganz tief in seinem Herzen ist Kevin auch ein richtiger Schalker. "Das ist wirklich schlimm, seit vielen Jahren haben wir Schalke nicht mehr in dieser Situation gesehen", leidet Kevin Kuranyi im Gespräch mit SWR Sport, wenn man ihn vor dem Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart auf den Tabellenletzten anspricht, "natürlich tut es meinem Herz weh, Schalke da unten zu sehen".

Kuranyi träumt vom Schalker Klassenerhalt

99 Bundesligaspiele absolvierte der heute 38-Jährige für den VfB und schoss dabei 40 Tore. Für die Gelsenkirchener trug er in fünf Jahren sogar 162 Mal das königsblaue Trikot und jubelte 71 Mal über einen eigenen Treffer. Diese fünf Jahre auf Schalke haben bei Kevin Kuranyi tiefe Spuren hinterlassen.

Hör-Tipp Alles zum Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04 hören Sie am Samstag von 14 bis 18 Uhr in SWR-1-Stadion!

Einmal Schalker, immer Schalker. Und deshalb hofft er nach wie vor inständig auf den Klassenerhalt, so unrealistisch das bei aktuell neun Punkten Rückstand auf Platz 16 auch sein mag: "Natürlich muss man als früherer Schalker daran glauben und muss mal ein Träumer sein. Es gibt immer Wunder", lässt Kuranyi trotz der beinahe aussichtslosen Situation bei gerade mal neun Punkten und einem fürchterlichen Torverhältnis von 15:56 sein Herz sprechen: "Wie gesagt, als Ex-Schalker muss man daran glauben und Hoffnung haben, obwohl es sehr sehr schlimm aussieht."

Kevin Kuranyi spielt auch für die Schalker Traditionself Imago Imago

Für den einstigen Torjäger sind die Fehler auf Schalke, vor einem guten Jahr immerhin noch Tabellenfünfter, nicht erst gestern oder vorgestern begangen worden. "Im Laufe der Jahre sind viele Sachen falsch gelaufen. Zu viele Trainerwechsel, es wurden zu viele Spieler geholt, die nicht zum Verein passten, es wurden die Sportdirektoren gewechselt", zählt Kuranyi auf, "auch Clemens Tönnies ist wegen einiger Fehler nicht mehr da, das bringt den Verein durcheinander und das sorgt alles für ein schlechtes Bild".

Leid tun ihm dabei vor allem die treuen Schalker Fans, deren Liebling er einst sein durfte: "Die sind einfach besonders, die leben für Schalke und geben alles. Und aufgrund der momentanen Situation können sie nicht ins Stadion und ihre Mannschaft unterstützen und helfen, das tut allen weh."

"Der VfB hat eine gute Mischung aus Talenten und erfahrenen Spielern"

Anders als beim Thema Schalke geht bei Kevin Kuranyi das Herz auf, wenn man mit ihm über den VfB Stuttgart spricht, seinen zweiten Leib- und Magenverein in der Bundesliga. In der Schwaben-Metropole fühlt sich der weit gereiste Ex-Profi und heutige Spielerberater zuhause. Die sportliche Entwicklung des VfB gefällt ihm: "Ja, sehr gut. Man sieht, dass man aus Fehlern lernen kann und lernen muss. Der VfB war in einer ähnlichen Situation, die sind abgestiegen in die 2. Liga, haben viel verändert", lobt Kuranyi die Aufbauarbeit der Verantwortlichen am Neckar, "die Mannschaft macht das sehr gut, der Trainer hat eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern gefunden, sie zeigen wirklich tolle Leistungen in der Bundesliga".

"Pellegrino Matarazzo hat dem Team seine Handschrift verpasst"

Für Kevin Kuranyi hat sich Trainer Pellegrino Matarazzio seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2024 mehr als verdient: "Er hat die Mannschaft weiterentwickelt und ihr seine Handschrift gegeben. Es macht viel Spass, den VfB in der Bundesliga zu sehen."

Kuranyi sieht in der positiven Entwicklung nur ein kleines Manko: Die vielen Talente, die momentan in der Bundesligamannschaft des VfB durchstarten, kommen nicht aus der eigenen Jugend. "Die internationalen Talente haben sich gut entwickelt, aber ich hätte mir auch Talente aus der eigenen Jugend gewünscht, da hätten einige eine Chance verdient gehabt", so Kuranyi, "dabei haben wir doch in Stuttgart eine super Jugend, mit Meisterschaften, Pokalsiegen und vielen Spielern, die in den U-Nationalmannschaften zum Einsatz kommen". Aber, das weiß auch Kuranyi: "Solange die Talente von außerhalb so gut spielen, wird es immer schwieriger für die Talente aus dem eigenen Verein."

Diesmal hofft Kevin Kuranyi auf Punkte für Schalke

Kevin Kuranyi ist eigentlich Stuttgarter und Schalker zugleich. Am Samstag aber schlägt das Herz des einstigen Torjägers dann aber doch königsblau: "Der VfB steht gut da in der Tabelle, vielleicht drücken sie ein Auge zu und geben Schalke mal die Chance auf einen Sieg und drei Punkte und schicken damit einen kleinen Hoffnungsschimmer rüber nach Schalke."