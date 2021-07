per Mail teilen

Claus Vogt ist mit überwältigender Mehrheit als Präsident des VfB Stuttgart wiedergewählt worden. Erstaunlich, wie so manches bei der Mitgliederversammlung. Jens Ottmann kommentiert.

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehr als 70.000 Mitglieder. Etwa 97 Prozent von ihnen hatten am Sonntag offensichtlich Besseres vor, als ihren Präsidenten und weitere Funktionäre zu wählen. Dabei sollte die mehrfach verschobene Mitgliederversammlung doch die wichtigste seit langer Zeit sein, gerade nach den Querelen in den vergangenen Monaten.

Die Veranstaltung wurde souverän vom aktuellen Präsidenten Claus Vogt geleitet. Locker und zuversichtlich, wie ein siegessicherer Zeremonienmeister, führte er durch das mehrstündige Programm. Von seinem Konkurrenten im Kampf um den Präsidentenposten, Pierre-Enric Steiger, keine Spur.

Show oder Schulterschluss?

Auffallend harmonisch war der Umgang zwischen Vogt und Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger. Beide, vor Monaten noch die großen Streithähne, lobten sich fleißig gegenseitig. Alles was war, schien vergessen. Reine Show? Ein Schulterschluss als Zeichen für die VfB-Familie? Die öffentlich gedrückte Reset-Taste, um gemeinsam einen Neuanfang zu wagen? Die nächsten Wochen und Monate werden es zeigen.

Spätestens, als sich alle Rednerinnen und Redner bei der Aussprache der Mitglieder für den amtierenden Präsidenten ausgesprochen hatten, war klar, wer das Amt in den kommenden vier Jahren bekleiden würde: Claus Vogt. Der Name Steiger fiel in den ersten sieben Stunden der Mitgliederversammlung genau ein Mal.