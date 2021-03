Das argentinische Talent vom VfB Stuttgart gerät in den Fokus des DFB. Dabei könnte der Verband von der deutschen Vergangenheit von Mateos Vater, Diego Klimowicz, profitieren.

Beweglich, dribbelstark und flink: Offensivtalent Mateo Klimowicz (20) gehört beim VfB Stuttgart zu den "jungen Wilden". Klimowicz, den sie in Stuttgart "Teto" nennen, ist der Sohn von Ex-Bundesligastürmer Diego Klimowicz. Anders als sein Vater ist Mateo kleiner, leichter und spielt eher hinter den Spitzen. Im Sommer 2019 wagte der damals 18-Jährige den Sprung von der zweiten argentinischen Liga in die 2. Bundesliga, zum VfB Stuttgart.

Mateo Klimowicz in Aktion. Bald könnte der Argentinier auch für eine deutsche Auswahl in der Offensive Akzente setzen. Imago Imago

Nach einer glücklosen ersten Saison, in der er überwiegend Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft in der Oberliga sammelte, ist Klimowicz in Stuttgart angekommen. Am zweiten Spieltag der aktuellen Saison schoss er gegen Mainz sein erstes Bundesligator für den VfB. Ein Treffer, den besonders auch Vater Diego bejubelte.

Zwar ist es bislang sein einziges Tor für den VfB, doch Klimowicz hat sich weiterentwickelt: Im letzten Jahr wurde er zum besten jungen Bundesliga-Spieler des Monats Oktober gewählt. "Er ist ein wendiger, zielstrebiger Spieler, der auch dahingeht, wo es wehtut. Er hat ein gutes Timing für Freilaufbewegungen und viele Stärken, das sieht man schon", lobte VfB-Trainer Matarazzo das Talent zu Saisonbeginn.

Klimowicz ist variabel einsetzbar

Klimowicz stand bisher in allen 24 Spielen im Kader, neun Mal von Beginn an. Er bereitete in dieser Saison einen Treffer vor und holte zwei Elfmeter heraus, die zum Torerfolg führten. Zwar muss Klimowicz noch an Robustheit und Abschlussstärke zulegen, doch mit seiner Beweglichkeit und Dribbelstärke kann er hinter den Spitzen entscheidende Akzente setzen. Beim VfB spielt Klimowicz meist hinter der Spitze, er kann aber auch als Mittelstürmer agieren. Mit einem Top-Speed von 33,47 km/h kann Mateo Klimowicz das Spiel in der Offensive beschleunigen. Das bleibt auch beim DFB nicht unbemerkt: Der Argentinier gerät in den Fokus des DFB, der von der deutschen Vergangenheit seines Vaters Diego Klimowicz profitieren könnte.

Ein Leben zwischen Argentinien und Deutschland

Mateo Klimowicz wurde am 6. Juli 2007 in Buenos Aires geboren. Doch da Vater Diego ein halbes Jahr später in die Bundesliga wechselte, verbrachte Mateo Klimowicz nur die ersten eineinhalb Jahre in Argentinien. Mit dem Fußballspielen hat er erst in Deutschland begonnen: bei kleineren Fußballvereinen in der Nähe von Wolfsburg, Dortmund und Bochum - den Karrierestationen seines Vaters. Mit zehn Jahren kehrte Mateo mit seiner Familie wieder nach Argentinien zurück, da Vater Diego die Bundesliga verließ und seine Karriere in der argentinischen Liga ausklingen ließ. In Argentinien beginnt auch Mateos Fußballkarriere: in der Jugend seines Heimatvereins Instituto AC Córdoba, für den er als 16-Jähriger sein Profidebüt gab - und später für rund 1,6 Millionen Euro nach Stuttgart wechselte.

Vater Diego Klimowicz erzielte für Wolfsburg, Dortmund und Bochum 70 Bundesliga-Tore. Hier beobachtet er seinen Sohn beim Training des VfB. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Nach SWR-Informationen ist der DFB mit Mateo Klimowicz in Gesprächen über einen Nationenwechsel. Klimowicz hat bisher kein Pflichtspiel für die Jugendnationalmannschaften Argentiniens bestritten. Aufgrund seiner Zeit in Deutschland besitzt er neben dem argentinischen auch den deutschen Pass: Er könnte zukünftig also für die deutsche U21-Nationalmannschaft auflaufen. Da Jamal Musiala und Florian Wirtz gute Chancen auf eine A-Nominierung von Joachim Löw haben, wäre bei der U21 im offensiven Mittelfeld ein Platz frei für andere - Klimowicz könnte dies nutzen. Sprachlich gäbe es keine Probleme: Mittlerweile spricht er wieder gut Deutsch, nachdem er zuvor in den neun Jahren in Argentinien seine Deutschkenntnisse aus der Kindheit verlernt hatte.

Entscheidet sich der junge Argentinier für Deutschland?

Zwar hat Mateo Klimowicz bisher länger in Deutschland als in Argentinien gelebt, doch der Großteil seiner Freunde und Familie wohnt in seiner argentinischen Heimatstadt Córdoba. Mit dem Schulabschluss und dem Sprung in den Profifußball hat Klimowicz außerdem die emotionalsten Momente in Argentinien erlebt. Regelmäßig besucht ihn seine argentinische Familie in Stuttgart. Entscheidet sich der junge Argentinier dennoch für die deutsche Auswahl?

Ein Anreiz für einen Nationenwechsel des VfB-Talents könnte die U21-Europameisterschaft sein, an der das deutsche Team von Trainer Stefan Kuntz teilnimmt. In der Gruppenphase trifft die deutsche Mannschaft Ende März auf Ungarn (24.03.), Niederlande (27.03.) und Rumänien (30.03.). Ob Klimowicz schon da das deutsche Trikot trägt? Am 15. März wird der Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft bekanntgegeben.