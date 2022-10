Karlheinz Förster kritisiert Führungsstreit beim VfB Stuttgart

Karlheinz Förster ist als Spielerberater immer noch nah am VfB Stuttgart. Er wundert sich über den Zwist zwischen Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportdirektor Sven Mislintat.

Trotz des ersten Saisonsieges scheint der VfB Stuttgart nicht zur Ruhe zu kommen. Zuletzt berichtete "Sky" von heftigen Konflikten zwischen Geschäftsführer Alexander Wehrle und Sportdirektor Sven Mislintat. Beide dementierten die Berichte zwar, doch die Beziehung zwischen den beiden Führungskräften scheint zumindest angespannt. Bereits Mitte September etwa, als Wehrle die VfB-Urgsteine Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner als externe Berater vorstellte, ohne seinen Sportdirektor vorher über diesen Schritt zu informieren, wirkte Mislintat irritiert.

"Das hat mich auch gewundert, dass er da nicht informiert wurde. Und das war aus meiner Sicht auch ein klares Zeichen, dass die Zusammenarbeit nicht so gut läuft und man sich nicht so gut versteht", kritisierte Karlheinz Förster am Sonntagabend bei SWR Sport.

Förster kritisiert VfB-Chef Wehrle

Förster, der von 1976 bis 1986 selbst beim VfB Stuttgart kickte und als Spielerberater immer noch sehr nah an der Profi-Mannschaft ist, kann Mislinats Ärger über die fehlende Kommunikation nachvollziehen. "Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so etwas gibt", monierte Förster. "Ich glaube, dass es einfach ein bisschen ungeschickt war. Womöglich auch der falsche Zeitpunkt. Denn wenn ich so etwas vorhabe, muss ich es vor der Saison machen."

Förster wunderte sich jedoch, dass Mislintat bisher keinerlei Konsequenzen gezogen hat: "Auf der anderen Seite muss er vielleicht auch selber sagen: 'Wenn die Situation so ist, geh ich. Dann such dir einen anderen.'"

Zwar hat sich Wehrle mittlerweile öffentlich bei Mislintat entschuldigt, doch die Gespräche über einen neuen Vertrag für Mislintat wurden noch nicht geführt. Die Verhandlungen sollen in der WM-Pause ab Mitte November stattfinden.

VfB Stuttgart ohne Fortschritte im Abstiegskampf

Förster meint dazu: "Wenn Wehrle wirklich so überzeugt von Mislintat ist, wie er in der Öffentlichkeit immer sagt, dann hätte er den Vertrag schon verlängert." Langfristig wäre Mislintats Abgang für den VfB Stuttgart jedoch verkraftbar, sagt Förster: "Er hatte sechs Transferperioden, in denen man Spieler holen oder abgeben kann. Aber man ist immer noch in dieser Situation, in der man schon war, dass man absteigen kann. Von daher hat er auch eine ganz große Verantwortung für die aktuelle Situation."

Trainer-Suche, Abstiegskampf und Borussia Dortmund als nächster Gegner in der Bundesliga: Baustellen hat der VfB Stuttgart derzeit genug. Da braucht es eine funktionierende Führungscrew - sonst kommen die Schwaben garantiert nicht zur Ruhe. Da können selbst Siege nur bedingt helfen.