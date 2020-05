Seit etwas mehr als neun Monaten begleiten wir VfB-Stürmer Saša Kalajdžić, der nach seinem Kreuzbandriss für ein Comeback im Profisport schuftet. Eine Bestandsaufnahme in Corona-Zeiten.

Dauer 5:37 min Kalajdzic und die Corona-Krise So geht es VfB-Stürmer Sasa Kaladzic in der Corona-Krise.

Die Zeiten, in denen Saša Kalajdžić vor unseren Kameras durch Stuttgart geschlendert ist, scheinen ewig her zu sein. Mittlerweile besteht der Kontakt lediglich über Skype. Das Corona-Virus lässt nicht mehr zu. Auch seine Freundin Lorena kann ihn nicht mehr besuchen. Sie studiert in Split. "Natürlich hätte ich sie gerne bei mir", gibt Kalajdžić zu. Sie habe ihn in jeder Phase der Verletzung unterstützt.

Am 21. April kam der positive Befund. Alles geht. Keine Zurückhaltung mehr. Aber in Corona-Zeiten ist das Training nur in Kleingruppen erlaubt. Und doch gibt es auch hier Situationen, die extrem wichtig sind, vor allem für die Psyche. Bei einem Tackling bleibt der 22-Jährige mit dem Fuß am Rasen hängen, sein Bein verdreht sich leicht und es passiert - nichts: "Das sind genau diese Dinge, die extrem wichtig sind", erzählt Saša Kalajdžić: "Auch für den Kopf!" Solche Situationen zeigen: es passt alles, es funktioniert.

Training für den Neustart

Jetzt trainiert der Österreicher für den Neustart. Nicht nur für seinen eigenen, sondern den Neustart von ganz Fußballdeutschland. So ironisch es ist: durch die Corona-Pause könnte er in dieser Saison doch noch zu Einsätzen kommen. Sollte es wieder losgehen. "Ich würde mich freuen, wenn ich wieder spielen darf. Wenn wir nicht spielen dürften, dann hat es seinen Grund - den würde ich akzeptieren", so Kalajdžić.

Saša Kalajdžić darf wieder arbeiten. Aber er ist keiner, der fordert. Er ist einer, der reflektiert und sich seiner Ausnahmestellung bewusst ist. "Wir sind alle sehr dankbar. Vielleicht sieht das manchmal nicht so aus, aber wir sind sehr dankbar, dass wir unseren Beruf ausüben können", sagt er. Er glaube, dass es viele Menschen freuen würde, endlich wieder Fußball sehen zu können, so Kalajdžić weiter: "Deshalb hoffe ich, dass es bald wieder los geht."

Seine Verletzung scheint Saša Kalajdžić überstanden zu haben. Für ihn wie auch für den gesamten Profifußball gilt aber: Ob, wie und wann es tatsächlich losgeht, ist im Moment völlig fraglich. Das einzige, was klar ist: loslegen wollen beide.

