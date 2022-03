Sasa Kalajdzic: Zu gut für den VfB Stuttgart und gut genug für die Bayern?

Es sind aktuell die zwei vielleicht wertvollsten Meter, die es beim VfB Stuttgart gibt: Sasa Kalajdzic, Top-Torschütze in der Vorsaison und Top-Hoffnungsträger auf den Klassenerhalt. Aber was dann?

In der Gegenwart ist ein guter Tag von Sasa Kalajdzic im Trikot des VfB Stuttgart auch ein guter Tag für den VfB. Aber jeder derzeit gute Tag des österreichischen Nationalspielers ist für die Zukunft der Stuttgarter eigentlich ein schlechter Tag und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Zwei-Meter-Mann geht.

"Ich verfolge nur das Ziel, nicht abzusteigen. Der Rest ist mir für den Moment auf gut Österreichisch wurscht."

Neun Spieltage vor Saisonende steckt der VfB Stuttgart weiter tief im Abstiegskampf fest. Platz für andere Themen gibt es kaum. Auch nicht bei Sasa Kalajdzic, dem Topstürmer, der nach langer Verletzungspause rechtzeitig zu seiner Form zurück zu finden scheint. Zwei Tore in den letzten drei Spielen unterstreichen das. Dass nebenbei darüber spekuliert wird, ob er den VfB nach Saisonende verlässt, interessiert ihn Null: "Ich lebe Tag für Tag nur, um diesem Verein zu helfen". Mehr sagt er nicht. Muss er nicht und will er nicht. "Und selbst wenn etwas wäre, würde ich jetzt nichts sagen. Doch es ist nichts." Punkt.

FC Bayern, AS Roma oder doch Tottenham?

Schon vor dieser Saison sollen Tottenham, AC Milan und der FC Chelsea zumindest angeklopft haben. Dann kam die Schulterverletzung dazwischen. Gut für den VfB. Doch jetzt ist der gute Kalajdzic eben auch schlecht für den VfB. Das große Werben hat längst wieder begonnen. Mit dabei jetzt angeblich unter anderem auch der FC Bayern, der so langsam an die Zeit nach Robert Lewandowski denkt. Der Name Kalajdzic ist dabei an der Säbener Strasse laut kicker schon längst ein Thema.

Mit 24 Jahren ist Sasa Kalajdzic eine Investition in die Zukunft. Der österreichische Nationalspieler ist trotz seiner Körpergröße von zwei Metern wendig, spielstark und torgefährlich - nicht nur in der Luft. Geht er in diesem Sommer, fließt immerhin noch Geld in die VfB-Kasse. Im Sommer 2023 läuft sein Vertrag aus, dann wäre er ablösefrei.

"Sasa ist unser Stürmer, der uns zum Klassenerhalt schiessen wird."

Die Gerüchteküche kocht. Aber auch VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo antwortet ähnlich gelassen wie sein Stürmer auf die immer wiederkehrenden Fragen nach der Zukunft seines Sturm-Turms: "Für und ist das aktuell kein Thema". Das Thema von Matarazzo und Kalajdzic ist das Hier und Jetzt. Leidenschaft. Wille. Klassenerhalt. "Die Fans tun alles dafür, dass wir uns den Arsch aufreissen", erklärt Kalajdzic in seinem schönsten österreicher Dialekt was gerade passiert. "Und wenn mal was nicht gelingt, dann renn` ich dem Ball hinterher und versuch` ihn zu fressen. Das ist das Mindeste".

Diese Leidenschaft kommt an. "Sasa ist unser Stürmer, der uns zum Klassenerhalt schiessen wird", ist sich Trainer Matarazzo sicher. "Was danach kommt, kommt danach". Der FC Bayern, Tottenham oder die AS Roma? Es ist wahrscheinlicher, dass der VfB die Klasse hält, als das Sasa Kalajdzic in naher Zukunft seine Zukunft preisgibt.