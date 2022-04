VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic: Doppelveilchen, Tor und tolle Fair-Play-Geste

per Mail teilen

VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic kehrt mit einer sichtbaren Blessur aus der Länderspielpause zurück. Beim Spiel in Bielefeld glänzt er mit einem Tor und einer besonderen Geste.

Das heiß umkämpfte Kellerduell auf der Alm ging in die Schlussphase, als die Fans von Arminia Bielefeld lautstark Beifall klatschten. Für den gegnerischen Torschützen! In der Nachspielzeit hatte Stuttgarts Sasa Kalajdzic menschliche Größe bewiesen, während die Ostwestfalen um die Gesundheit ihrer Vereins-Ikone Fabian Klos bangten.

"Ich wollte einfach schnell helfen", sagte Kalajdzic am ARD-Mikrofon. Die 1:1 (0:1)-Punkteteilung zwischen der Arminia Bielefeld und dem VfB geriet zur Nebensache. Klos und Teamkollege Alessandro Schöpf waren in der Nachspielzeit mit den Köpfen zusammengeprallt, sofort deuteten die umstehenden Spieler an, dass Sanitäter benötigt werden.

Weil die Mediziner eher langsam zum Unfallort joggten als hineilten, lief Kalajdzic ihnen entgegen, nahm die Trage an sich und sprintete in Richtung Klos. Der eingewechselte Arminia-Rekordtorschütze verbrachte die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus. Er fällt mit einer schweren Kopfverletzung auf unbestimmte Zeit aus, wie die Arminia am Sonntag mitteilte.

Kramer von Kalajdzics Einsatz begeistert

Besonders Arminia-Trainer Frank Kramer war von dem Österreicher beeindruckt, der den VfB per Handelfmeter in Führung gebracht hatte. "Ich fand es außergewöhnlich. Das zeigt bei aller Rivalität, dass die Jungs ein gutes Miteinander haben. Das vergisst man oft", sagte er: "Es ging dem Sasa um nichts anderes als um Fabian Klos."

Kalajdzic kehrt mit zwei blauen Augen zum VfB zurück

Dabei ging Kalajdzic selbst gehandicapt in die Begegnung: Nach einem Ellbogenstoß aus dem Länderspiel gegen Schottland hat der österreichische Angreifer zwei blaue Augen. "Er sieht aus wie ein NFL-Spieler. Als er von der Nationalmannschaft zurückgekommen ist, sah sein Blick noch beängstigender aus", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.

Bleibt Kalajdzic beim VfB Stuttgart?

Die Zukunft des Angreifers beim VfB Stuttgart ist weiter ungewiss. Medienberichte, der umworbene Kalajdzic habe jüngst ein Vertragsangebot der Schwaben abgelehnt, dementiert der Klub gegenüber dem SWR. Dabei soll es sich um einen alten Stand handeln.