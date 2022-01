Wert des VfB Stuttgart fast verdoppelt: Saubere Arbeit, Sven Mislintat!

Trotz der aktuellen Abstiegsgefahr hat sich beim VfB Stuttgart der Wert des Kaders in den vergangenen zwölf Monaten enorm entwickelt - von 103 auf 186 Millionen Euro. Damit sind die Schwaben Bundesliga-Spitze und zählen zu den Top-Performern in Europa.

Die sportliche Situation in der Schwaben-Metropole ist zur Zeit eher frustrierend. "Es ist Abstiegskampf, es geht um den Klassenerhalt," sagte VfB-Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger in der TV-Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg völlig ungeschminkt über die aktuelle Lage der Stuttgarter, "es wird vermutlich ein Kampf bis zum letzten Spieltag".

Nach dem dürftigen 0:0 beim in Fürth steht der VfB Stuttgart mit gerade mal 18 Punkten und Platz 15 nur knapp über dem Strich. Akute Abstiegsgefahr. Der Tabellen-16. Augsburg ist punktgleich, der 17. Arminia Bielefeld hat nur einen Zähler weniger.

Stuttgarter Wertsteigerung um 82,9 Millionen Euro

Eigentlich ist das mit Blick auf die jüngste Wertentwicklung des jungen und hochtalentierten Teams geradezu ein Widerspruch. Denn laut den neuesten Berechnungen und Analysen des arrivierten Internet-Portals "transfermarkt.de" hat sich der Kaderwert des VfB in den vergangenen zwölf Monaten beinahe verdoppelt!

Am 01.01.2021 wurde der VfB Stuttgart in der Summe seiner Einzelspieler auf 103,5 Millionen Euro geschätzt. Jetzt, ein Jahr danach (Stichtag: 09.01.2022), beträgt der Wert bereits 186,3 Millionen Euro. Also ein sattes Plus von 82,9 Millionen Euro binnen eines einzigen Kalenderjahres! Das ist Bundesliga-Spitze, das hat kein anderer Verein nur annähernd geschafft.

Zumindest auf dem Papier hat sich die ganz spezielle Kaderplanung von VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der primär auf junge und entwicklungsfähige Spieler setzt, also mehr als bezahlt gemacht.

In der Marktwert-Tabelle der Bundesliga liegt der VfB jetzt immerhin auf Platz neun, noch vor dem Liga-Vierten SC Freiburg.

Spitzenreiter ist Brentford aus England

Damit zählt der VfB Stuttgart zu den sechs Top-Klubs in Europa, was die Wertsteigerung der Profimannschaft in diesem Zeitraum angeht. Vor den Schwaben sind lediglich Ajax Amsterdam (+87,6), Aston Villa (+95), Sporting Lissabon (+99,7), Manchester United (+110,9 Millionen Euro) und Spitzenreiter FC Brentford platziert. Der englische Premier-League-Neuling, im Westen Londons gelegen, pushte seinen Mannschaftswert im vergangenen Jahr von 80,7 auf 213,1 Millionen Euro. Eine unglaubliche Wertsteigerung von mehr als 132 Millionen Euro.

Die Bayern haben an Wert verloren

Unter den entwicklungsstärksten 20 Klubs in Sachen Marktwert ist in der Rangliste von "transfermarkt.de" übrigens als weiteres deutsches Team neben dem VfB nur noch Bayer Leverkusen auf Platz zwölf zu finden. Der Werksklub erzielte 2021 mit seinem Spielerkader einen Wertzuwachs von 64,5 Millionen Euro (Gesamtwert jetzt: 408 Millionen Euro).

Interessant in diesem Zusammenhang auch: Das Star-Ensemble des FC Bayern München hat im vergangenen Jahr knapp 80 Millionen Euro an Wert verloren, steht aber immer noch mit unglaublichen 814,5 Millionen Euro in der Bundesliga deutlich an der Spitze.

Silas und Kalajdzic sind die "Kronjuwelen" des VfB

Mit der Steigerung des Gesamtwerts des Stuttgarter Teams ist logischerweise auch eine enorme Wertentwicklung einzelner Akteure verbunden. Der wiedergenesene Torjäger Sasa Kalajdzic beispielsweise katapultierte seinen Marktwert seit Ende November 2020 bis heute von 4,5 auf 22 Millionen Euro. Sturmpartner Silas von 10 auf 25 Millionen Euro.

Damit wird der lange verletzte Kongolese noch vor Kalajdzic als aktuell wertvollster Spieler des VfB eingestuft. Ohne die langen Fehlzeiten der beiden Angreifer wären die Werte wohl noch weiter nach oben geschossen.

Ohne nennenswerte Entwicklungssprünge blieben bislang allerdings die Sommer-Neuzugänge Müller, Führich, Beyaz und Faghir. Einzig der Japaner Ito legte von 900.000 auf 3 Millionen Euro zu.

Nach Silas und Kalajdzic rangieren momentan Borna Sosa (20), Orel Mangala (20), Kostas Mavropanos (17) und Kapitän Wataru Endo (10 Millionen Euro Marktwert) ganz oben in der VfB-Rangliste. Zum Vergleich: Der höchstgehandelte Bundesligaspieler ist Dortmunds Torjäger Haaland mit 150 Millionen Euro.

Voraussichtlich keine Winter-Neuzugänge beim VfB

Bei zahlreichen VfB-Akteuren sollte die Entwicklung auch aufgrund ihres Alters und Potenzials längst noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist es durchaus verständlich, dass der VfB im Winter-Transferfenster voraussichtlich auf Neuzugänge verzichten wird. Trotz der prekären sportlichen Situation.

"Das größte Potenzial schlummert in dem Kader, der da ist", zeigt Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger gegenüber SWR Sport größtes Vertrauen in das Stuttgarter Team, "eine Vielzahl talentierter Spieler, die - wie wir letzte Saison gesehen haben - extrem viel leisten können. Da müssen sie wieder hinkommen, ohne Verletzungspech und möglichst ohne Corona-Fälle".

Den beeindruckenden Marktwert-Zahlen nach hat VfB-Kaderplaner Sven Mislintat zuletzt also einen klasse Job gemacht. Entscheidend ist am Ende aber immer auf dem Platz.