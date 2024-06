Nach der Saison ist vor der Saison. Kann der VfB Stuttgart seinen erfolgreichen Kader zusammenhalten? SWR-Sport hat die möglichen Wechsel-Kandidaten unter die Lupe genommen.

Serhou Guirassy - der goalgetter

Eine der spannendsten Fragen: bleibt Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart oder geht er vielleicht zu Borussia Dortmund? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der hinter Harry Kane (36 Treffer) beste Torschütze (28) der Bundesliga ist auch die heißeste Aktie des VfB. Sein Markwert wird mit 40 Mio. Euro bei transfermarkt.de angegeben. Noch bis Sommer 2026 ist der 28-Jährige vertraglich an den VfB gebunden. Alles relativ, weil Serhou Guirassy wohl im Besitz einer Ausstiegsklausel ist. Würde er zu einem deutschen Klub wechseln, wären 18 Mio. Euro fällig, bei einem internationalen Transfer, soll der VfB 20 Mio. Euro kassieren. Interessenten für den Nationalstürmer Guineas stehen Schlange. Nach Angaben der Bild will Borussia Dormund dem VfB zeitnah ein Angebot unterbreiten. Angeblich stehen acht Mio. Euro Gehalt und zehn Mio. Euro Handgeld zur Debatte. Als größte Konkurrenten des BVB gelten AC Mailand und Atlético Madrid.

Chris Führich - der Tempodribbler

Chris Führich wird aktuell mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. IMAGO IMAGO / Beautiful Sports

Der 26-jährige Linksaußen hat aktuell einen Transferwert von 28 Mio. Euro. Im Februar hatte er seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Angeblich ist in diesem Papier aber auch eine Ausstiegsklausel über 26 Mio. Euro verankert. Laut diversen Medienberichten soll Führich mit einem Wechsel zum FC Bayern München liebäugeln. Aus der Bundesliga wären auch noch Leverkusen, Leipzig und Dortmund an dem Nationalspieler interessiert. Zuletzt hat anscheinend auch mit Tottenham Hotspur ein Verein aus der Premier League seine Interesse hinterlegt. Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano habe Führich nach der Verpflichtung von Joao Palhinha bei den Bayern "Top-Priorität." Chris Führich selbst hat sich bislang zu einem möglichen Wechsel nicht geäußert. Er verwies stattdessen darauf, dass momentan die Heim-EM für ihn Priorität habe.

Deniz Undav - die treffsichere Stimmungskanone

Deniz Undav: auf dem Platz schießt er Tore, in der Kabine sorgt er für Stimmung. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Mittelstürmer hat aktuell einen Transferwert von 25 Mio. Euro. Sein Leih-Vertrag mit Brighton & Hove Albion läuft Ende Juni aus. Der VfB besitzt eine Kaufoption in Höhe von rund 20 Mio. Euro. Der Spieler selbst hat zuletzt mehrfach betont, wie wohl er sich in Stuttgart fühlt. Allerdings scheinen die Verantwortlichen noch abzuwägen: "Die Undav-Entscheidung ist für den VfB sicher eine der schwierigsten der letzten zehn Jahre. Das wird ein großes Paket, verbunden mit entsprechenden Risiken“, erklärte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in der Süddeutschen Zeitung. Zeitnah wollen die Schwaben vor Ort in Brighton eine Lösung finden.

Waldemar Anton - der Kapitän

Waldemar Anton überzeugt beim VfB Stuttgart durch Leistung und seine unaufgeregte Art. IMAGO Imago

Die Transfersumme für den Innenverteidiger wird auf 20 Mio. Euro geschätzt. Bis Sommer 2027 ist er vertraglich an den VfB gebunden. Allerdings ist auch der Kapitän in Besitz einer Ausstiegsklausel. Die Höhe beläuft sich laut der Sport-Bild auf 22,5 Mio. Euro. Ein Thema dürfte der 27-jährige Defensivstratege bei Bayer Leverkusen und bei Borussia Dortmund sein. Double-Sieger Leverkusen wird aller Voraussicht nach den Abgang von Nationalverteidiger Jonathan Tah zu den Bayern kompensieren müssen. Und beim BVB könnte Anton Teil des Umbruchs in der Abwehr werden. Schließlich weiß der Technische Direktor Sven Mislintat aus seiner Zeit beim VfB um die Qualitäten und auch um das Vertragswerk von Waldemar Anton. Last but not least hat wohl auch mit dem FC Liverpool ein Schwergewicht aus der Premier League jüngst sein Interesse bekundet.

Maximilian Mittelstädt - der Nachvorneverteidiger

Maximilian Mittelstädt ist beim VfB Stuttgart Nationalspieler geworden. IMAGO IMAGO / Revierfoto

Der fußballerische Wert des Linksverteidigers wird auf 17 Mio. Euro taxiert. Vertraglich gebunden an Stuttgart ist er noch bis zum Sommer 2026. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann, sei der 27-jährige statistisch einer der vier besten Linksverteidiger der Welt. Über eine mögliche Ausstiegsklausel ist nichts bekannt. Da die linke Abwehrseite allgemein als Problemzone gilt, dürfte das Interesse dementsprechend groß sein. Nach Angaben vom "Football Insider" soll der Nationalverteidiger das Interesse von Arsenal London geweckt haben. Anscheinend planen die "Gunners" ihre Scouts zum Eröffnungsspiel am Freitag nach München zu senden.

Angelo Stiller - der Mittelfeldstratege

Angelo Stiller zog in der vergangen Saison gekonnt die Fäden im Mittelfeld des VfB Stuttgart. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der defensive Mittelfeldmann hat noch Vertrag bis Sommer 2027. Sein Transferwert wird aktuell auf 20 Mio. Euro beziffert. Angelo Stiller ist zwar kein Nationalspieler, der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hat aber trotzdem eine tolle Saison hingelegt und so den FC Barcelona auf sich aufmerksam gemacht. Barcas neuer Trainer Hansi Flick kennt und schätzt Stiller noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. Beide haben zudem mit dem Israeli Pini Zahavi denselben Berater.

Hiroki Ito - der Mr. Zuverlässig

Hirkoi Ito ist beim VfB Stuttgart der Mr. Zuverlässig. IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel

Der Marktwert des 25-jährigen Innenverteidigers wird momentan auf 30 Millionen Euro geschätzt. Eben auf diesen Betrag soll sich angeblich auch seine Ausstiegsklausel belaufen. Noch bis Sommer 2027 ist Ito beim VfB unter Vertrag. Seit längerem ist der Japaner ein gefragter Spieler. Im Winter gab es Anfragen aus der milliardenschweren saudi-arabischen Liga und aus der Bundesliga von Bayer Leverkusen. Für einen Wechsel von Seiten des VfB spräche, die zu erwartende hohe Millionen-Einnahme und das mit Jeff Chabot ein Nachfolger schon verpflichtet wurde.