Wahnsinn in letzter Sekunde: VfB Stuttgart gewinnt den Junior Cup 2025

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Finale besiegte der VfB Stuttgart den FC Bayern München und sicherte sich so den Titel beim Junior Cup 2025 in Sindelfingen.

Der Sieger des renommierten und mit internationalen Top-Teams besetzten Junior Cups 2025 heißt VfB Stuttgart. Bei der 33. Auflage des Hallenturniers sicherte sich der VfB im Sindelfinger Glaspalast den Titel in letzter Sekunde. Im Endspiel des U19-Turniers sich die Mannschaften des VfB Stuttgart und FC Bayern München ein spektakuläres Duell. Die Bayern gingen zunächst mit 2:0 in Führung, doch der VfB steckte nicht auf und drehte in der zweiten Hälfte das Spiel. Bis zur letzten Sekunde führten die Schwaben mit 3:2, doch das Team aus München glich mit dem letzten Schuss der Partie zum 3:3 aus. In der sechsminütigen Verlängerung erzielte Bayern-Torhüter Leon Klanac mit einem Distanzschuss das 3:4, der VfB kam durch Yanik Spalt zum 4:4-Ausgleich. Und wiederum zeigte die Uhr nur noch eine Sekunde Spielzeit an, als Julian Lüers den Siegtreffer zum 5:4 für Stuttgart erzielte. Der anschließende Jubel kannte bei den Schwaben keine Grenzen. 1. FC Heidenheim wird Dritter nach Sieg gegen Mönchengladbach Den dritten Platz sicherte sich der Nachwuchs des 1. FC Heidenheim. Das Team von der Ostalb setzte sich im Spiel um Platz drei gegen Borussia Mönchengladbach durch. Auch dieses Duell bot den Zuschauern in Sindelfingen Hochspannung, Heidenheim setzte sich mit 14:13 nach Zehnmeterschießen durch. Auf den weiteren Plätzen landeten die Glasgow Rangers, Servette Genf, Manchester United und der FC Sao Paulo.