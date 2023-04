Für Josha Vagnoman läuft es endlich beim VfB Stuttgart

per Mail teilen

Lange tat sich Josha Vagnoman schwer beim VfB Stuttgart, doch damit soll jetzt Schluss sein. Denn auch der Neu-Nationalspieler hat einen entscheidenden Anteil an der Trendwende bei den Schwaben.

"Es könnt' alles so einfach sein, ist es aber nicht." Eine Strophe aus dem Lied der "Fantastischen Vier", die Vagnomans bisherige Zeit beim VfB Stuttgart ziemlich treffend beschreibt. Beim 3:3-Wahnsinn gegen den BVB erzielte der letztjährige Sommer-Neuzugang das zwischenzeitliche 2:2. Es war für Vagnoman der zweite Treffer im zweiten Bundesligaspiel unter dem neuen VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Und plötzlich ging doch alles so einfach: "Der Ball kam zu mir, ich habe ihn angenommen, habe auf das Tor geschossen - drin war er."

Es scheint endlich zu laufen für Vagnoman, der erst kürzlich zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Aber es war in dieser Saison auch aus Verletzungsgründen nicht immer so "easy going" für den 22-jährigen Außenverteidiger, der vor der Saison vom Hamburger SV an den Neckar wechselte. Zudem spielte Vagnoman unter Ex-Coach Bruno Labbadia bis zu dessen Entlassung kaum eine Rolle. Die Leistungssteigerung Vagnomans kam zeitgleich mit dem Trainerwechsel und dem Aufschwung des VfB.

Vagnoman nutzt Hoeneß' Systemumstellung

Vagnoman profitiert enorm vom Systemwechsel, den Hoeneß als eines der ersten Dinge unternahm, als er sein Traineramt antrat. Ein ganz entscheidender Faktor dabei ist die Rückkehr hin zu einer Dreierkette in der Defensive. Waldemar Anton, der vor Hoeneß' Zeit als Rechtsverteidiger agierte, ist wieder im Zentrum, sodass Vagnoman als so genannter Flügelverteidiger spielen kann. Durch die Umstellung haben die Außenverteidiger mehr Freiheiten in der Offensive und Vagnoman kann mit seiner wuchtigen Spielweise wieder die rechte Außenbahn beackern.

Der gebürtige Hamburger tauchte beim 3:2-Erfolg in Bochum immer wieder vor dem gegnerischen Tor auf. Seine gute Leistung krönte der groß gewachsene Verteidiger dann mit einem Kopfball-Tor zum 3:1 - sein erster Treffer überhaupt in der Bundesliga. Auffällig dabei im Spiel der Schwaben: das Flankenspiel. Vier der sechs Tore aus den vergangenen zwei Spiele entstanden nach Hereingaben von Außen. So auch das 2:2 durch Vagnoman und das entscheidende 3:3 von Silas gegen den BVB, bei dem der Verteidiger selbst der Flankengeber war.

Josha Vagnomans Statistiken sprechen für sich

Doch nicht nur die zwei Tore und die Vorlage spiegeln die guten Leistungen und die intensive Spielweise von Vagnoman wider. Auch ein Blick auf die Statistiken lohnt sich. Gegen Bochum war er schon mit abgespulten 11,7 Kilometern der laufstärkste Spieler im Trikot der Stuttgarter. Gegen Borussia Dortmund beteiligte er sich zudem an sechs Torschüssen direkt - Höchstwert der Partie - und ging 29-mal ins Sprintduell. So oft wie kein anderer beim VfB.

Die Nominierung für die DFB-Auswahl kam zur richtigen Zeit

Hansi Flick wird sich also schon was dabei gedacht haben, als er vor wenigen Wochen den U21-Europameister von 2021 das erste Mal für die A-Nationalmannschaft berufen hat. Für einige war die Nominierung völlig überraschend, mit solchen Leistungen aber rechtfertigt er seinen Platz in der DFB-Auswahl.

Die VfB-freie Zeit bei der Nationalmannschaft kam also genau zur richtigen Zeit, bevor es jetzt in die Crunch-Time der Saison geht. Beflügelt kehrte nämlich der Neu-Nationalspieler, der gegen Belgien dann auch sein Debüt für Deutschland gab, zurück in die Kesselstadt.

Mit neuem Selbstbewusstsein und einem anderen Selbstverständnis zeigte er, dass er im Abstiegskampf in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle für den VfB Stuttgart spielen kann. Doch eines ist auch für Vagnoman klar: Abstiegskampf war noch nie leicht, auch wenn es manchmal so einfach sein könnte.