Jamie Leweling hat beim VfB Stuttgart zuletzt gute Ansätze gezeigt. Jetzt reist der pfeilschnelle Rechtsaußen mit den Schwaben zu Union Berlin. Das Motto des Leihspielers von Union: Kein Mitleid.

Wenn man sich die Daten von Jamie Leweling für seine Zeit bei Union Berlin anschaut, sieht alles eher nach einem Missverständnis aus. Anscheinend passte der 22-Jährige nicht ins Spielsystem von Trainer Urs Fischer.

Der gebürtige Nürnberger saß meistens auf der Bank, ab und zu auch auf der Tribüne. Startelf-Einsätze? Fehlanzeige. Deshalb kann man schon nachvollziehen, dass beim Leihspieler aus Berlin Ironie mitschwingt, wenn er sagt: „Ich habe jetzt zweimal mehr von Anfang an gespielt als letztes Jahr bei Union. Das ist also schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.“

Leweling: "Da habe ich ausnahmsweise kein Mitleid“

Die Vorzeichen haben sich vor dem Duell am Samstag (15:30 Uhr/ bei SWR1 Stadion) und der Leweling-Rückkehr nach Berlin geändert. Der VfB steht auf dem zweiten Tabellenplatz, Union droht bei einer weiteren Niederlage früh in dieser Saison in den Abstiegskampf zu rutschen. „Das ist für sie eine schwere Situation, aber da müssen sie durch. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Da habe ich ausnahmsweise kein Mitleid“, erklärt Leweling, der im Sommer 2022 von der SpVgg Greuther Fürth an die Spree gewechselt war.

Der Trend unter Trainer Sebastian Hoeneß scheint in die richtige Richtung zu gehen

Jamie Leweling strahlt in der kleinen Presserunde Selbstvertrauen aus. Das kommt vermutlich aus den von ihm angesprochenen Startelf-Einsätzen. Beim 2:0 in Köln und beim 3:1 gegen Wolfsburg durfte Leweling von Beginn an seine enorme Geschwindigkeit demonstrieren. Bisher hat es allerdings weder zu einem Tor noch zu einer Vorlage gereicht. Der Trainer Sebastian Hoeneß war zufrieden mit seinen Einsätzen und sagt weiter, Leweling habe "sehr diszipliniert im Angriff gespielt, im Anlaufen gut agiert und den einen oder anderen Ball festgemacht."

Die Chancen, dass er zum dritten Mal von Beginn an ran darf, haben sich nicht erhöht

Die Chancen, dass Leweling erneut in der Startelf steht, haben sich nicht erhöht, denn Silas ist wieder fit. Den Kongolesen hatte Leweling zuletzt vertreten. Was im Moment nach wie vor für Leweling sprechen könnte, wäre, dass Silas nach den Strapazen durch eine lange Länderspiel-Reise noch eine Pause bekommt. Aber Sebastian Hoeneß sagte auf der Pressekonferenz auch, dass er froh darüber wäre, dass jetzt alle wieder fit seien und er aus dem Vollen schöpfen könne. Und weiter: "Das bedeutet auch Konkurrenzkampf und harte Entscheidungen. Aber ich bin froh darüber."

Vorteil Leweling bei Rückkehr nach Berlin?

Für Leweling spricht auch, dass er weiß, was auf ihn zukommt. „Es ist ein kleines Stadion, relativ wenige Fans, aber dafür viel Stimmung. Damit müssen wir umgehen, auch wenn sie mit ihrer Stimmung versuchen werden, uns zu erdrücken“, sagt der ehemalige U-Nationalspieler.

Man darf also gespannt sein, ob Jamie Leweling bei seiner Rückkehr nach Berlin eine weitere Chance in der ersten Elf bekommt.