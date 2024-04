per Mail teilen

Der an den VfB Stuttgart ausgeliehene Jamie Leweling kommt immer besser in Form. Gegen den BVB war er der beste Mann auf dem Platz. Sollte der VfB die Kaufoption ziehen?

Am späten Dienstagvormittag stach Jamie Leweling beim Training des VfB Suttgart wieder einmal heraus. Nicht etwa wegen seiner neon-orangefarbenen Fußballschuhe, sondern vor allem durch seinen Spielwitz und seine neu entdeckte Torgefährlichkeit.

Selbst seine Mitspieler hatten sich nach der Bundesliga-Hinrunde noch über die Leihgabe des 1. FC Union Berlin lustig gemacht, weil Leweling schlichtweg das Tor nicht zu treffen schien. In 17 Spielen gelangen dem Flügelflitzer gerade einmal drei Vorlagen, aber in 652 Spielminuten kein einziges Tor.

Jamie Leweling in der Rückrunde wie ausgewechselt

Das änderte sich mit Beginn der Rückserie. Am 19. Spieltag platzte endlich der Knoten. Beim 5:2-Heimsieg des VfB gegen RB Leipzig erzielte der damals 22-Jährige sein erstes Pflichtspieltor für Stuttgart. Nur zwei Wochen später traf er gegen Mainz erneut, genau wie gegen Hoffenheim Mitte März. Hinzu kommen nach aktuellem Stand in der Rückrunde zwei weitere Torvorlagen.

Leweling ist angekommen in Stuttgart und aus der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nicht mehr wegzudenken. In elf Rückrundenspielen kommt er bereits jetzt auf 579 Einsatzminuten - fast so viele wie in der gesamten Hinrunde.

VfB-Kicker Leweling sticht mit Top-Werten heraus

Am vergangenen Samstag im Topspiel gegen Borussia Dortmund (1:0) stand Leweling seit dem 22. Spieltag erstmals wieder in der Startelf und wusste auf Anhieb zu überzeugen. In seinem, wie er selbst sagt, "vielleicht besten Spiel der Karriere", war der gebürtige Nürnberger ein entscheidener Faktor, um sich gegen den formstarken BVB durchzusetzen.

Seine punktgenaue Torvorlage auf Serhou Guirassy war dabei nur das Sahnehäubchen. Das ganze Spiel über war Leweling auf der rechten Stuttgarter Außenbahn ein Aktivposten im Offensivspiel und hatte gleichzeitig defensiv Ian Maatsen und Karim Adeyemi fest im Griff.

Ich glaube, ich habe heute mein bestes Spiel für den VfB Stuttgart gemacht. Vielleicht sogar meiner Karriere.

Mit Guirassy und Niclas Füllkrug schossen nur die zentralen Stürmer beider Teams öfter aufs gegnerische Tor als Leweling (dreimal), kein Spieler am gesamten Bundesligaspieltag ging öfter ins Dribbling (sechsmal) als der Flügelspieler, der zudem auf VfB-Seite die meisten Zweikämpfe bestritt (26) und gewann (15).

VfB-Fans schwärmen von Stuttgart-Profi Jamie Leweling

Spätestens mit der Leistung gegen Dortmund hat sich Leweling auch in die Herzen der Fans gespielt, wenn auch ein Zuschauer beim VfB-Training am Dienstag behauptet, Lewelings Trikot schon seit Weihnachten zu besitzen: "Ich bin ein großer Fan von ihm. Es freut mich, dass er jetzt das Vertrauen vom Coach bekommt und das auch mit Toren und Assists zurückzahlen kann."

Mit solchen Leistungen hatte sich Leweling einst bei Greuther Fürth als Leistungsträger ins Rampenlicht gespielt und war dann zur vergangenen Saison zu Union Berlin gewechselt. Dort allerdings wurde der Junioren-Nationalspieler nicht glücklich, kam in der gesamten Saison auf lediglich 248 Einsatzminuten und zwei Scorerpunkte (ein Tor, eine Vorlage).

"Er ist ein Top-Spieler und hat einen riesengroßen Sprung gemacht von Union Berlin zu uns", findet auch ein weiterer VfB-Anhänger. Das unterstreicht auch seine Martkwert-Entwicklung. In weniger als neun Monaten hat sich dieser von drei Millionen auf sechs Millionen Euro verdoppelt. Die für viele Fans aber beste Nachricht: Die Zeit von Leweling in Stuttgart muss mit Leihende am 30. Juni nicht zwingend vorbei sein.

Der VfB Stuttgart besitzt für Jamie Leweling eine Kaufoption

Per Kaufoption in Höhe von kolportierten fünf Millionen Euro könnte der VfB den Flügelspieler fest verpflichten. Angesichts des Martkwertes, Lewelings Potenzials und Alters, ist das ein Deal, über den die VfB-Führung wohl zwingend nachdenken wird.

Auch die VfB-Fans wünschen sich einen Verbleib des 23-Jährigen. "Er ist ein super Spieler, passt wunderbar in die Mannschaft", sagt ein Fan, "ich wüsste nicht, was dagegen spricht", sagt ein anderer: "Vor allem, wenn man sich international qualifiziert, ist er eine gute Option, ob in der Startelf oder von der Bank."

Champions-League-Platz für den VfB Stuttgart zum Greifen nahe

Dass der VfB international spielt, ist bereits beschlossene Sache. Die Frage ist nur noch: In welchem Wettbewerb? Durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten BVB wird eine Qualifikation für die Champions League immer wahrscheinlicher. Punktgleich mit dem FC Bayern liegen die Stuttgarter auf Rang drei - Grund zur Euphorie, auch bei den Fans.

Mit einem Sieg im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18:30 Uhr) wäre der nächste wichtige Schritt getan, zumal der VfB noch die Spiele gegen den Rekordmeister und gegen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen vor der Brust hat.