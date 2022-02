Das macht VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im Abstiegskampf Hoffnung

Der VfB Stuttgart steckt tief im Abstiegskampf der Bundesliga. Sportdirektor Sven Mislintat spricht mit SWR Sport darüber, warum er an die Rettung der Schwaben glaubt.

Der VfB Stuttgart hat beim 1:1 gegen den VfL Bochum zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf liegengelassen. Bochums Armel Bella Kotchap (56. Minute) hatte den VfB mit einem Eigentor in Führung gebracht. Eduard Löwen glich in der Nachspielzeit per Foulelfmeter aus. Zuvor hatte Konstantinos Mavropanos Sebastian Polter zu Fall gebracht.

Für den VfB läuft gegen Bochum alles schief

Für Mislintat war der Auftritt gegen Bochum ein Spiegelbild der bisherigen Saison. "Ein Spiel, in dem alles zusammenkommt, was du nicht gebrauchen kannst. Die schwere Verletzung von Silas, die Torchancen nicht genutzt und ein leichter Fehler, der zum Schluss mit Elfmeter bestraft wurde", sagte der 49-Jährige.

"Wir haben es leider verpasst, die Chancen zu nutzen, um auch bei einem Gegentor drei Punkte zu holen", erklärte Mislintat weiter. Dennoch sieht er intakte Chancen für den VfB im Kampf um den Bundesliga-Verbleib. Natürlich seien die Spieler nach einem Nackenschlag wie gegen Bochum enttäuscht, aber "die Gruppendynamik und wie die Mannschaft die Situation annimmt" machen Mislintat Hoffnung im Abstiegskampf.

Mislintat will beim VfB für Ruhe sorgen

Seine zentrale Aufgabe sieht Mislintat in den schwierigen sportlichen Wochen darin, Mannschaft und Trainer "in die Lage zu versetzen, ruhig weiterarbeiten zu können".

Wie Mannschaft und Trainer gemeinsam arbeiten, bestärkt Mislintat darin, "hinter Rino (Trainer Pellegrino Matarazzo) und den Jungs zu stehen". Wichtig sei, dass das VfB-Team weiter so konzentriert zu Werke gehe.

Der VfB hat noch alles in der eigenen Hand

Kritik an seiner eigenen Person kommt Mislintat dabei sogar gelegen: "Mir ist es lieber, ich bekomme sie, als dass die Gruppe sie abbekommt", sagte Mislintat. "Ich sehe mich komplett in der Verantwortung für alle."

Kritik sei angesichts von Tabellenplatz 17 "absolut okay", so Mislintat. "Aber wir wissen, wo wir herkommen, wir kennen unsere Rahmenbedingungen. Wir haben klar gesagt, es geht auch in einer normalen Saison gegen den Abstieg. Wir haben aber immer noch alles in der eigenen Hand, es zu schaffen", sagte der Sportdirektor.

Mislintat zur Kritik an der Kaderzusammenstellung

Kritik an der Kaderzusammenstellung lässt Mislintat dabei nur bedingt gelten. Mit Gonzalo Castro, Gregor Kobel und Nicolas Gonzales habe der Klub aus wirtschaftlichen Gründen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie drei Stützen abgeben müssen.

Mit Torhüter Florian Müller und Chris Führich seien jedoch auch gestandene Spieler dazugekommen und "nicht nur 17-jährige Talente, wie es immer polemisch dargestellt wird".

Generell werden Entscheidungen wie bei der Kaderzusammenstellung beim VfB in der Gruppe getroffen. Im Falle des sportlichen Personals zwischen Mislintat, Trainer Matarazzo und Thomas Hitzlsperger.

Man pflege im Klub die Philosophie, die Umstände immer wieder zu hinterfragen und dann im Team zu Entscheidungen zu treffen, Teamarbeit also. Die wird beim VfB auch auf dem Platz gefragt sein, wenn der Klassenerhalt noch gelingen soll.