Gegen Bochum auf der VfB-Bank? Wer ist eigentlich Michael Wimmer?

Die Suche nach einem Nachfolger für Pellegrino Matarazzo läuft beim VfB Stuttgart auf Hochtouren. Dessen Co-Trainer Michael Wimmer übernimmt so lange das Training und die Spielvorbereitung, bis eine Lösung gefunden ist. Nicht ausgeschlossen, dass er auch gegen Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) an der Seitenlinie steht.

So ein bisschen Matarazzo bleibt dann doch noch vorerst beim VfB Stuttgart. Michael Wimmer, Co-Trainer des Ex-Coaches, wird der Interimstrainer, bis ein neuer Chefcoach gefunden ist. Vermutlich hat Pellegrino Matarazzo sogar selbst an dieser Lösung mitgewirkt und beim kolportierten Glas Whisky zum Abschied mit Sportdirektor Sven Mislintat ein gutes Wort für Wimmer eingelegt.

Wimmer möglicherweise Coach während englischer Woche

Wie lange Wimmer die Mannschaft in verantwortlicher Position anleiten wird, ist offen. Möglicherweise wird er während der gesamten englischen Woche mit den Bundesligaspielen gegen Bochum und Dortmund sowie dem Pokalspiel gegen Bielefeld das Team betreuen. Vielleicht steht aber auch schon vorher ein Nachfolger für Matarazzo fest.

Reichlich Bundesliga-Erfahrung

Michael Wimmer kam zur Saison 2019/2020 zum VfB und begann als Co-Trainer unter Tim Walter. Nach 20 Spielen in der 2. Liga musste Walter gehen, aber Wimmer behielt die Position auch unter Pellegrino Matarazzo. Davor war der 42-Jährige bereits Co-Trainer beim FC Augsburg unter Manuel Baum und Martin Schmidt. Bundesliga-Erfahrung hat Wimmer also reichlich und die Arbeitsmethoden von vier verschiedenen Trainern dürften ihn ebenfalls geprägt haben.

Fußball-Lehrer-Lizenz seit 2021

In verantwortlicher Position war Wimmer aber bisher nur in Nachwuchsmannschaften tätig. Beim 1. FC Nürnberg leitete er von 2013 bis 2018 die U16- und U17-Mannschaften und arbeitete schon dort Hand in Hand mit Matarazzo, der damals die U19 betreute. Während seiner Tätigkeit beim VfB Stuttgart hat Wimmer auch den Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB absolviert und im Mai 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die formalen Voraussetzungen für eine Trainertätigkeit in der Bundesliga sind also erfüllt.

Ungewohnte Rolle im Rampenlicht

Wie groß seine eigenen Ambitionen sind, als Trainer auch in die Chefrolle zu schlüpfen, ist bisher nicht bekannt. Sollte Wimmer tatsächlich für mehrere Spiele die Mannschaft führen müssen, wird er zwangsläufig in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Vielleicht weiß er dann am Ende der nächsten Woche schon genauer, ob ihm der Job im Rampenlicht gefällt oder er doch wieder gerne als Co-Trainer weiterarbeitet. Ob das allerdings beim VfB der Fall sein wird, hängt dann wohl von den Präferenzen des Matarazzo-Nachfolgers ab.