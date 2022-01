Trainingslager des VfB Stuttgart in Marbella: Hitzlsperger zieht Bilanz

Der VfB Stuttgart ist in der Länderspielpause nach Marbella aufgebrochen. Sportvorstand Thomas Hitzlsperger zieht im Gespräch mit SWR Sport Bilanz.

Thomas Hitzlsperger wirkt gelöst. Das Trainingslager in Marbella hat Spuren hinterlassen, die Bundesligatabelle ist ein "stückweit aus den Köpfen" der Spieler, aber auch der Verantwortlichen, verschwunden.

Testspiel gibt Zuversicht für den Abstiegskampf

Neben der harten Arbeit auf dem Platz sei auch der soziale Aspekt wichtig gewesen. Man habe bei einem Bier zusammengesessen und die Hinrunde aufgearbeitet, auch wenn nicht jeder Alkohol trinkt. Der Grundtenor ist positiv. Jetzt heißt es, die Erfahrungen aus Marbella gegen Frankfurt und in der weiteren Rückrunde umzusetzen.

"Ja, wir können Tore schießen!"

Nicht zuletzt der Sieg im Testspiel gegen Rostow hat für Zuversicht gesorgt. Die Mannschaft habe gesehen: "Ja, wir können Tore schießen!"

Wie lange bleibt Saša Kalajdžić noch beim VfB?

Doch es war nicht alles harmonisch in Spanien. Der für die Tore verantwortliche Stürmer Saša Kalajdžić soll Medienberichten zur Folge frustriert sein und gegen eine Werbebande getreten haben. Nichts Außergewöhnliches findet Hitzlsperger: "Er hat sich bloß ein bisschen geärgert, dass er mehr laufen musste. Das kenne ich und wir alle, das ist doch normal bei Fußballern."

Kalajdžić wisse um seine Wichtigkeit für die Truppe. Ein möglicher Wechsel im Sommer sei nicht besprochen worden und hänge nicht zuletzt von den Leistungen des Stürmers in der Rückrunde ab.

Tore schießen, entweder um Stuttgart in der Liga zu halten, oder sich selbst auf dem Transfermarkt interessant zu machen. Für Hitzlsperger macht das in erster Linie keinen Unterschied und deswegen seien die Zukunftspläne des Stuttgarter Sympathieträgers kein drängendes Thema. Es gelte das zu beeinflussen, was man beeinflussen kann und in Marbella habe man dafür alles getan.