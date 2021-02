Der VfB Stuttgart hat am Freitag über die abgeschlossenen Untersuchungen der Datenaffäre informiert. Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger gab dabei auch weitere Trennungen von Mitarbeitern bekannt.

Thomas Hitzlsperger hatte zum virtuellen Pressegespräch geladen. Zum ersten Mal nach den zahlreichen personellen Kapriolen rund um den VfB Stuttgart, nach den Rücktritten, Abberufungen und Freistellungen diverser Präsidiumsmitglieder, Vorstände und Mitarbeiter. Es ging um den Abschluss der leidigen Datenaffäre, die den ganzen Verein ins Wanken brachte.

Der Vorstandsboss des VfB zeigte sich im schwarzen VfB-Sweater erstaunlich gut gelaunt, weil irgendwie auch erleichtert. Denn er konnte einen Schlussstrich ziehen: "Es waren extrem stürmische Zeiten die letzten Wochen und Monate", so Hitzlsperger. Ihm war es ein ganz wichtiges Anliegen, den umfassenden Themenkomplex "Datenaffäre" endlich abzuschließen zu können: "Wir haben jetzt eine ganz andere Klarheit, was die Sache angeht." Auch wenn dem 38-Jährigen die Umstände richtig weh taten: "Es gab schmerzhafte Veränderungen, aber auch unvermeidliche Einschnitte. Es lässt niemanden kalt, wenn etwa Vorstände abberufen werden."

Laut Untersuchungen mehrere datenschutzwidrige Übertragungen beim VfB

Am Freitag Nachmittag jedenfalls vermeldete und bestätigte der VfB verbindliche Ergebnisse und Verfehlungen. Fakt ist: Der VfB hat in der Vergangenheit massenhaft Mitgliederdaten an einen externen Dienstleister weitergeben und dabei teils "klar rechtswidrig" gehandelt", so Hitzlsperger. Es gab gleich mehrere Übertragungen von Mitgliederdaten an Dritte, die somit als datenschutzwidrig eingeordnet werden konnten. Dabei seien rund 100.000 Mitgliederdateien weitergegeben worden.

Auch die vom VfB ergänzend beauftragte Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke hat den Umgang mit dem Datenschutz in den Jahren 2016, 2017 und 2018 entsprechend bemängelt: "Es gab Rechtswidrigkeiten bei der Weitergabe von Mitgliederdaten an Dritte", bestätigte Dr. Flemming Moos die Verfehlungen des Vereins, "dafür gab es keine Rechtsgrundlage. Und es gab dafür auch keinen hinreichenden Grund".

Erfreulich immerhin, so Hitzlsperger gegenüber der Presse, "dass wir jetzt in der AG einen Abschluss finden können, dass wir personelle Konsequenzen gezogen haben und wir in die Zukunft blicken können. Es gab Datenschutz-Verstöße, es wird ein Bußgeld verhängt werden. Compliance wird für mich ein wesentliches Thema werden in den nächsten Monaten."

Trennung von zwei weiteren Mitarbeitern

Die Ergebnisse der Untersuchungen führten jetzt auch zu weiteren personellen Konsequenzen. Nach den Abberufungen der beiden AG-Vorstände Stefan Heim und Jochen Röttgermann vor zwei Wochen durch den Aufsichtsrat, wurde am Freitag auch die Trennung von zwei weiteren hochrangigen Mitarbeitern bekanntgegeben. Thomas Hitzlsperger gab am Nachmittag arbeitsrechtliche Schritte gegen den langjährigen Mediendirektor Oliver Schraft und den bisherigen Marketingleiter Uwe Fischer bekannt. Beide waren seit Monaten bereits von ihren Aufgaben freigestellt.

"Es ist wichtig, dass wir jetzt einen Abschluss finden", so der ehemalige VfB-Profi. Im Oktober hatte der VfB Stuttgart die Firma Esecon mit der Untersuchung der unschönen Sache beauftragt. Das Ganze in engem Austausch mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink. Dessen Ermittlungen werden voraussichtlich Anfang März veröffentlicht.

(Noch) keine Trennung von Rainer Mutschler

Keine arbeitsrechtliche Grundlagen für eine Trennung gibt es bei Rainer Mutschler. Der 61-Jährige war bereits am 15. Februar als Vize-Präsident des Vereins zurückgetreten, ist aber weiter im Nachwuchsleistungszentrum beschäftigt. "Aber wir werden uns darüber austauschen, wie wir künftig zusammenarbeiten können", so Hitzlsperger, was nach offener Zukunft Mutschlers beim VfB klingt, "da müssen wir uns in die Augen schauen und fragen, was das Beste für den Klub ist".

Tobias Kaufmann neuer Mediendirektor beim VfB

Neu beim VfB Stuttgart ist als Nachfolger von Oliver Schraft der Kölner Tobias Kaufmann. Der 44-Jährige ist ab kommendem Montag als Direktor für Medien und Kommunikation verantwortlich und arbeitete zuletzt als Medien-Chef für den 1.FC Köln. Davor war er unter anderem beim Kölner Stadt-Anzeiger tätig. Kaufmann ist damit Nachfolger von Oliver Schraft, der seit Ende September seine Aufgaben wegen der Verstrickung in den Daten-Skandal beim VfB ruhen ließ.

Wie geht es im Verhältnis Hitzlsperger / Vogt weiter?

Bleibt die große Frage, wie Vorstands-Boss Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt nach ihrem unschönen, zwischenzeitlich sogar eskalierten Machtkampf wieder zusammenfinden können? "Es gibt genug zu tun. Die persönliche Beziehung von uns beiden darf nicht mehr im Mittelpunkt stehen", bemerkte der Vorstands-Boss der AG, "jeder sollte sich jetzt auf seine Aufgaben konzentrieren. Ich jedenfalls gebe Vollgas, dass wir weiter erfolgreich sind".

Aufgeben jedenfalls ist für ihn keine Alternative: "Ich wollte diesen Job, und ich werde um ihn kämpfen."