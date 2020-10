Thomas Hitzlsperger ist seit einem Jahr Vorstandvorsitzender des VfB Stuttgart. Der Ex-Profi prägt das Bild des Bundesligisten in der Öffentlichkeit nachhaltig.

"Er ist absoluter Realist, sehr ehrlich, ist konstruktiv und wird nicht als großkotzig beschrieben" - das sagt Yasan Budak über Thomas Hitzlsperger. Budak ist der Geschäftsführer von Vico, Vico ein Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen, das Nutzerverhalten im World Wide Web untersucht. Äußerungen im gesamten Netz, speziell in den sozialen Netzwerken: Tweets, Likes, einfach alles, was zu bestimmten Themen, Firmen oder auch Personen geäußert wird. Vico ermittelt Zahlen, zieht daraus auch Schlüsse. Und unterstützt Firmen oder Personen mit diesen Ergebnissen in deren Auftreten und Handeln.

Und wie beeinflusst Thomas Hitzlsperger die Wahrnehmung über den VfB in der Öffentlichkeit? Diese Frage hat SWR Sport untersuchen lassen. Wie genau hat der Ex-Profi die Außendarstellung des VfB Stuttgart in seiner einjährigen Amtszeit als Vorstandvorsitzender beeinflusst? In einem Jahr, in dem auf den 38-jährigen Novizen auf diesem Posten enorm viel eingeprasselt ist.

Trainerentlassung nach nur zwei Monaten

Schon etwas mehr als zwei Monate nach seinem offiziellen Start musste er Tim Walter entlassen. Den Trainer also, den er selbst zusammen mit Sportdirektor Sven Mislintat geholt hatte. Die Fans waren damals nicht sauer wegen der Entlassung, sondern wegen des späten Zeitpunktes. So haben es Yasan Budak und sein Team ermittelt. "Dann hatten ihm einige User vorgeworfen, ja er ist noch ängstlich und traut sich nicht Entscheidungen zu treffen, gerade unpopuläre oder unbequeme Entscheidungen. Das wurde ihm negativ ausgelegt. Aber das hat sich relativ schnell gefangen. Das ist mittlerweile aus der Wahrnehmung quasi eliminiert worden," sagt Budak.

Zwei Wochen nach der Entlassung Walters präsentierte Hitzlsperger den unbekannten Pellegrino Matarazzo als Nachfolger. Dieser war zuvor noch nie irgendwo Cheftrainer, entsprechend hoben zwar einige die Augenbrauen. Allerdings: die Meinung über Hitzlsperger, den ehemaligen Profi und Meister mit dem VfB Stuttgart, hat das wenig beeinflusst, folgert Yasan Budak aus den Daten: "Ihm sehr positiv zugerechnet wird, dass er doch ein sehr großes fußballerisches Fachwissen mitbringt, das anscheinend so stark ausgeprägt ist, dass seine Meinung Gewicht und Wort hat und auch Vertrauen erzeugt."

Die Corona-Pandemie als Herausforderung

Doch nach 146 Tagen im Amt war durch das Coronavirus nichts mehr wie vorher. Und als Vorstandsvorsitzender warnte Thomas Hitzlsperger vor großen finanziellen Gefahren durch die Pandemie. Und auf seinem privaten Twitter Account beschäftigte er sich mit den alltäglichen Problemen, die die Fans abseits vom Fußball interessieren.

Tag 257 der Amtszeit wird dagegen dunkelrot markiert. Der Aufstieg. Der Vertrag mit Pellegrino Matarazzo ist da bereits verlängert. Und in die neue Saison startete der VfB stark. Mit vielen Unbekannten und vielen jungen Talenten. Yasan Budak hat dazu festgestellt: "Ja klar ist das ein Wagnis, das ist den Fans und Usern durchaus bewusst und sie unterstützen auch diesen Weg, den der VfB da einschlägt. Gerade in Corona-Zeiten mehren sich die Stimmen, dass dieser Weg, der vermeintlich einzig richtige Weg ist."

Turbulentes Ende des ersten Amtsjahres

Doch die Schlusswochen und Tage seiner ersten 365 als Vorstandsvorsitzender gleichen einer emotionalen Achterbahnfahrt. Die Affäre um eine mögliche Weitergabe von tausenden von Mitgliederdaten erschüttert den Verein. Thomas Hitzlsperger verspricht auf Twitter lückenlose Aufklärung. Und er findet Gehör, denn die Untersuchungen von Vico zeigen: "…dass die Reputation (…) von Thomas Hitzlsperger ungefähr doppelt so gut ist, wie die des VfB Stuttgart," sagt Yasan Budak.

Nur drei Tage nach dem Affären-Beben auf der Geschäftsstelle bekommt Hitzlsperger den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Geehrt wird er für seinen Kampf gegen Homophobie und gegen Diskriminierung. Dinge die offenbar eine breite Masse der Fans überzeugen. Die sagen über den ehemaligen Nationalspieler laut Budak: "Er ist absoluter Realist, sehr ehrlich, ist konstruktiv und wird nicht als großkotzig beschrieben." Das bedeutet für den Marketing-Fachmann: "Also alles sehr, sehr gute Attribute rund um Thomas Hitzlsperger. Das überträgt sich mit der Zeit Stück für Stück (…) auch auf die Marke oder den Verein VfB Stuttgart."

Der Realist Thomas Hitzlsperger packt weiter an

Nach genau einem Jahr im Amt wird bekannt, dass er den Verein umstrukturieren, verschlanken will. "Die Fans merken," sagt Budak, "da sind noch so alte Strukturen und da kommt jemand rein mit Power, mit Biss, mit Empathie und bricht diese Strukturen auf und geht auch mal neue Wege."

Wie weit Thomas Hitzlsperger dabei gehen kann, wird sich die nächsten 365 Tage zeigen. Yasan Budak sagt: "Wenn ich mir das aus der kommunikativen Perspektive beziehungsweise aus der Außenwirkungsperspektive anschaue, muss ich sagen, dass es ein Coup des VfB Stuttgart war, Thomas Hitzlsperger für sich gewinnen zu können."