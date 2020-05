Im Jahr 1980 wurde der damals 23-jährige Karl Allgöwer zum A-Nationalspieler, obwohl er zu diesem Zeitpunkt beim VfB Stuttgart keinen Stammplatz hatte. Das kam nicht bei allen VfB-Fans gut an.

Karl Allgöwer gehört zur Reihe der bedeutendsten Spieler in der Vereinsgeschichte des VfB Stuttgart. Mit 410 Pflichtspielen für die Schwaben belegt Allgöwer den 2. Platz in der Liste der VfB-Rekordspieler, nur Hermann Ohlicher (457) konnte mehr Einsätze für die Stuttgarter verbuchen. In einer anderen Statistik liegt Karl Allgöwer vorne: Bis heute ist er mit 167 Pflichtspiel-Treffern der Rekordtorschütze des VfB Stuttgart. Der in Geislingen geborene Angreifer hat sich von 1980 bis 1991 in die Geschichtsbücher des Vereins und der Bundesliga gespielt.

Doch einen Platz in den Herzen der Fans musste sich Karl Allgöwer mühsam erarbeiten. Das zeigt diese Geschichte aus dem Jahr 1980. Karl Allgöwer war von den Stuttgarter Kickers zum Stadtrivalen VfB gewechselt und hatte zu Beginn der Saison keinen Stammplatz im Team von Trainer Jürgen Sundermann. Etwas überraschend kam da die Berufung des 23-Jährigen in den A-Kader der Nationalmannschaft durch Bundestrainer Jupp Derwall. So mancher Fan zeigte sich davon wenig begeistert. Ein Spieler, der beim VfB den Durchbruch noch nicht geschafft hat, habe es nicht verdient, in der A-Nationalmannschaft zu spielen - so die Meinung einiger VfB-Fans.

Allgöwer überzeugt gegen den HSV

Ein Spiel, das womöglich den Karriere-Turbo bei Allgöwer zündete, war das Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV im November 1980. Allgöwer bereitete einen Treffer von Hansi Müller vor, arbeitete unermüdlich in der Defensive gegen den offensivfreudigen HSV-Star Manfred Kaltz und erzielte am Ende sogar das Siegtor zum 3:2. Und das vor den Augen von Erich Ribbeck, zu dieser Zeit Co-Trainer von Jupp Derwall bei der Nationalmannschaft. Und auch VfB-Trainer Jürgen Sundermann sah ein: Dieser talentierte Angreifer hat einen Stammplatz verdient. Karl Allgöwer nutzte diese Chance und wurde zu einem der bedeutendsten Spieler der VfB-Vereinsgeschichte.

Der Film aus unserer Rubrik "Es war einmal..." auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport nimmt uns mit ins Jahr 1980 und zeigt Karl Allgöwer im Alter von 23 Jahren beim VfB Stuttgart - inklusive Umfragen zu seiner Berufung in die Nationalmannschaft und den entscheidenden Szenen des Stürmers im Spiel gegen den HSV.