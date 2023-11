Fußball-Jahr für Hiroki Ito vom VfB Stuttgart beendet

per Mail teilen

Im Jahresendspurt muss der VfB Stuttgart auf den Japaner Hiroki Ito verzichten. Der Abwehrspieler war bislang eine feste Größe bei den Schwaben.

Hiroki Ito steht dem VfB Stuttgart in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung. Der japanische Nationalspieler zog sich beim 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung zu und wird deshalb bis zur Winterpause nicht mehr auflaufen können. In Abstimmung mit dem VfB sei Ito in seine Heimat gereist, um dort die notwendigen Rehabilitationsmaßnahmen zu absolvieren.

"Der Ausfall von Hiroki trübt die Freude über den unseren Sieg in Frankfurt, weil er mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Mentalität ein sehr wichtiger Spieler für uns ist", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Durch die Verletzung müssen wir nun leider längere Zeit auf ihn verzichten."