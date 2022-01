Nullnummer - VfB Stuttgart lässt die Kreativität vermissen

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart zeigte beim Tabellenletzten Greuther Fürth viel harte Arbeit, aber wenig Kunst. So reichte es nur zu einem Punkt, der die Schwaben raltos zurücklässt.

Saša Kalajdžić hat durchgehalten. Die vollen 90 Minuten. Das war die beste Nachricht an einem ansonsten eher ernüchternden Samstagnachmittag. Denn das 0:0 bei Greuther Fürth war nicht der erhoffte Befreiungsschlag, der dem VfB Stuttgart zum Rückrunden-Start den dringend benötigten Schwung im Abstiegskampf verschaffen solle. "Es ist zu wenig für das, was wir uns uns vorgenommen haben", sagte Kalajdžić im Interview mit SWR Sport. "Wir haben vom Neustart geredet und von einer besseren Rückrunde. Das ist uns nicht geglückt. Das ist ein Punkt, aber es fühlt sich nach nur einem Punkt an."

Der VfB Stuttgart erst ungefährlich, dann unpräzise

In der ersten Halbzeit kam der VfB Stuttgart kaum vors Fürther Tor. Lediglich in der 26. wurde es einmal kurz gefährlich, als Linksverteidiger Borna Sosa den Ball auf Kalajdžić flankte. Doch der 24-Jährige nutzte seinen überraschend großen Freiraum in seinem ersten Spiel nach viermonatiger Verletztungspause bloß zu einem etwas ungelenken Fallrückzieher. "Es war ein schöner Versuch, aber mehr auch nicht." Mit etwas mehr Spielpraxis hätte er sich wohl nochmal umgedreht, um den Ball platzierter aufs Tor zu bringen.

In der zweiten Halbzeit war der VfB Stuttgart dann dominant und konnte häufiger Gefahr entwickeln. Doch im entscheidenden Moment waren die Schwaben entweder zu unpräzise oder sie scheiterten am Fürther Keeper Sascha Burchert. "Für die Qualität, die wir besitzen, ist viel mehr drinnen", ärgerte sich Kalajdžić, "wir waren dann auch im Strafraum nicht konkret genug."

Stuttgart mit nur sechs Punkten gegen direkte Konkurrenten

"Wir sind enttäuscht. Natürlich wollten wir die drei Punkte mitnehmen", ärgerte sich auch Chris Führich. "Aber am Ende war es schon irgendwo gerechtfertigt." Es ist jedoch auffällig, dass sich der VfB Stuttgart vor allem gegen direkte Konkurrenten schwertut. Insgesamt haben die Schwaben nur sechs Punkte aus fünf Spielen gegen die anderen Abstiegskandidaten geholt. Gegen Fürth zeigte sich einmal mehr, dass der VfB Stuttgart im Spiel nach vorne dringend mehr Kreativität entwickeln muss, um auch tiefstehende Gegner aus der Reserve zu locken.

VfB Stuttgart hat den Relegationsplatz verlassen

Am Willen und am Einsatz hat es jedenfalls nicht gelegen: "Ich bin fix und fertig. Nach 60 Minuten hat mich der Trainer gefragt, ob ich noch kann, und ich habe 'ja' gesagt. Ich wollte und ich konnte auch irgendwie. Ich habe alles probiert, aber jetzt spüre ich meinen ganzen Körper." VfB-Sportdirektor Sven Mislintat ist froh, mit Kalajdžić auch wieder mehr Wucht im Angriff zu haben: "Man hat gesehen, wie wichtig er für unser Spiel ist. Er kann Bälle festmachen und uns Zeit verschaffen. Außerdem hatte er unsere größte Chance. Er ist wichtig und hilft uns sehr."

Trotz der Enttäuschung: Wie sehr der eine Punkt gegen Greuther Fürth hilft, zeigt der Blick auf die Tabelle: Weil der FC Augsburg im Parallelspiel bei der TSG Hoffenheim verloren hat, konnte der VfB Stuttgart einen kleinen Schritt nach vorne machen - weg vom Relegationsplatz und dahin, wo der VfB Stuttgart auch am Ende der Saison stehen will.