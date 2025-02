Hansi Müller: Champions League muss Anspruch für VfB sein

Der VfB Stuttgart durchlebt eine leichte sportliche Krise. Dennoch müsse er an seinen hohen Zielen festhalten, meint sein früherer Regisseur Hansi Müller.

Der frühere Nationalspieler Hansi Müller traut dem VfB Stuttgart trotz der zuletzt etwas schwächeren Leistungen die erneute Qualifikation für die Fußball-Königsklasse zu. "Dadurch, dass die Tabelle so eng ist, ist die Champions League noch möglich", sagte der Europameister von 1980 und ehemalige VfB-Regisseur der Deutschen Presse-Agentur. "Ich würde als Verein nach wie vor voll den Anspruch haben, nächste Saison wieder in der Champions League zu spielen", meinte Müller.

Choreo-Spektakel - VfB verliert trotzdem gegen Wolfsburg - DEIN VFB #148 | SWR Sport

VfB hat nur zwei Punkte Rückstand auf Platz vier

Als Tabellensiebter der Bundesliga hätten die Stuttgarter schließlich nur zwei Punkte Rückstand auf den Vierten RB Leipzig. Aber auch ein Platz in der Europa League wäre am Ende "mit Sicherheit keine Enttäuschung". Als Grund für die derzeit durchwachsenen Auftritte des Vizemeisters mit zuletzt vier Niederlagen und zwei Siegen in sechs Pflichtspielen führt der 67-Jährige die vielen englischen Wochen bis zum Champions-League-Aus Ende Januar an.

Stuttgart im Halbfinale des DFB-Pokals

Außerdem steht der VfB im Halbfinale des DFB-Pokals und muss mittlerweile viele Spieler für Nationalmannschaften abstellen. "Das ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Geschichte. Nach jedem Spiel den Reset-Knopf zu drücken und zu sagen: Jetzt geht es wieder bei null los, das ist nicht einfach", erklärte Müller. "Wenn das nur bei ein paar wenigen Spielern nicht klappt, wird es schon schwierig."

Kaderumbruch hat Qualität beim VfB gekostet

Die Spieler von Bayern München und Meister Bayer Leverkusen hätten dagegen den Vorteil, dieses intensive Programm schon lange zu kennen. Zudem sei durch den Weggang der drei Leistungsträger Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Hiroki Ito aus Stuttgart im vergangenen Sommer "ein Stück Qualität verloren gegangen". Müller glaubt aber, dass die Mannschaft im Frühjahr ohne so viele englische Wochen auch wieder mit mehr Spaß und besseren Leistungen auftreten wird. "Die Mannschaft braucht wieder mehr Frische und Gier. Und das wird kommen."