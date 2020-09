Der VfB Stuttgart hat im Pokal-"Evergreen" bei Hansa Rostock vor 7.500 Zuschauern die Nerven bewahrt und die zweite Runde erreicht.

Der VfB Stuttgart setzte sich zum Saison-Einstand am Sonntagnachmittag im ausverkauften und stimmungsvollen Ostseestadion dank des Treffers von Silas Wamangituka (41.) mit 1:0 (1:0) durch. Es war Stuttgarts drittes Erstrunden-Duell in Folge mit dem Drittligisten. Kurioses Detail: Die Wahrscheinlichkeit dafür lag vor der Auslosung bei 1:32.768.

Hansa Rockstock - VfB Stuttgart

Sechs Tage vor dem Bundesliga-Start gegen den SC Freiburg zeigte Stuttgart noch einige Abstimmungsprobleme, das Weiterkommen geriet in der schwachen zweiten Halbzeit sogar noch in Gefahr. "Wenn man den Sack nicht zumacht, wird es am Ende noch einmal eng. Rostock hat es gut gemacht. Ich bin aber froh, dass wir so in die Saison gestartet sind", sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger.

Unter den 7.500 Zuschauern, die von den Behörden für den Pokal-Hit erlaubt waren, befand sich auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin sah eine tapfer kämpfende, am Ende gegen den qualitativ besser besetzten VfB-Kader aber machtlose Hansa-Kogge.

Kalajdzic stürmt für den verletzten Gonzales

Die Stuttgarter mussten zum Saisonauftakt auf ihren Topstürmer Nicolas Gonzales verzichten, der wegen eines Bündelrisses in der Hüftmuskulatur auch die ersten Liga-Spiele verpassen wird. Für den Argentinier lief der Österreicher Sasa Kalajdzic von Beginn an auf. Doch der Zwei-Meter-Mann wartete im Sturmzentrum anfangs vergeblich auf verwertbare Bälle, das Angriffsspiel des Favoriten kam nur langsam in Fahrt. Nach den zwei Chancen durch Gonzalo Castro (19.) und Orel Mangala (22.), die beide vom aufmerksamen Hansa-Torhüter Markus Kolke vereitelt wurden, lief der Ball aber sicherer in den Reihen der Gäste. Kalajdzic (35.) und Daniel Didavi (40.) hätten schon vor Wamangitukas Führungstor treffen können.

Nach dem Seitenwechsel öffneten die Rostocker etwas ihren Defensivverbund. VfB-Torhüter Gregor Kobel vereitelte nach einer Stunde eine Großchance von Hansa-Torjäger John Verhoek, der nach einem kapitalen Fehlpass von Wataru Endo alleine aufs Tor gestürmt war. Die Stuttgarter schienen fast nur noch darauf aus, die Führung verwalten zu wollen. Am Ende reichte es jedoch für den VfB Stuttgart.