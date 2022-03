VfB-Ehrenspielführer Guido Buchwald: Zwischen Kritik und Hoffnung

per Mail teilen

Weltmeister Guido Buchwald sieht in der Kaderplanung des VfB Stuttgart die Ursache für die aktuelle Situation im Abstiegskampf. Darum ist er trotzdem zuversichtlich.

Bauchschmerzen habe er, erzählt Guido Buchwald, wenn er auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle schaue: "Es ist absolut enttäuschend. Nach 25 Spieltagen ist man Vorletzter und hat nur Greuther Fürth hinter sich", so der 61-Jährige in der Sendung SWR Sport BW. Aber andererseits haben ihm die drei letzten Spiele Hoffnung gemacht, denn diese seien "leistungsmäßig in Ordnung" gewesen.

Das Spiel gegen Mönchengladbach hat endlich gezeigt, dass da Abstiegskampf drin ist, dass die Mannschaft wieder einen Spirit hat. Selbst nach dem 0:2-Rückstand wurde gekämpft, das Spiel gedreht und völlig zu recht gewonnen. Das gibt Hoffnung.

Buchwald: Kritik an der Kaderplanung

Besonders die Einstellung der Mannschaft hat Buchwald am Samstag überzeugt: "Man hat gesehen, dass Spieler wie Kalajdzic, Sosa und Endo die Lokomotiven waren". Dennoch kritisiert er die Kaderplanung. Neben den jungen Spielern hätten auch erfahrenere Spieler geholt werden müssen, die in schwierigen Zeiten führen können und das habe der VfB verpasst. Letztlich bleibt Buchwald vorsichtig optimistisch: "Es war nur ein Sieg, man ist immer noch 17. in der Tabelle und hat neun Spiele vor sich. Man muss aufholen, muss punkten". Und genau das wird gegen kommende Gegner wie Augsburg, Bielefeld und Hertha BSC Berlin, die selbst vom Abstieg bedroht sind, keine leichte Aufgabe.

Weltmeister 1990, Deutscher Meister 1984 und 1992

Guido Buchwald, der eigentlich defensiver Mittelfeldspieler war, köpfte am 16. Mai 1992 kurz vor Schluss das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen und sicherte dem VfB Stuttgart somit den Meistertitel. Auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft, für die er 76 Mal auflief, machte sich Guido Buchwald einen Namen: Im Finale der Weltmeisterschaft 1990 war er der Gegenspieler des argentinischen Superstars Diego Maradonna und wird seither auch mal spaßhaft Guido "Diego" Buchwald genannt.