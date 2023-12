per Mail teilen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bindet drei Klubikonen ein. Guido Buchwald, Hansi

Müller und Timo Hildebrand werden als Markenbotschafter für den Verein auftreten.



Der VfB-Markenbotschafter Cacau erhält ab sofort prominente Verstärkung in seinem Team. Mit Guido Buchwald, Weltmeister von 1990 und Ehrenspielführer, Hansi Müller, Europameister von 1990 und Timo Hildebrand, Torwart der Meistermannschaft von 2007, kehren gleich drei VfB-Hochkaräter nach Bad Cannstatt zurück. Die drei sollen künftig nicht nur Repräsentations- und Sponsorentermine für den VfB übernehmen, sondern auch für wichtige gesellschaftliche Themen wie Nachhaltigkeit und Integration einstehen.

Rouven Kasper, VfB-Vorstand Marketing und Vertrieb, freut sich über die namhafte Unterstützung: "Guido, Hansi und Timo (stehen) für riesige Erfolge und die stolze Tradition unseres VfB Stuttgart. (...) Wir freuen uns sehr, dass diese drei besonderen Persönlichkeiten in dieser Rolle und mit ihren ganz eigenen Stärken, Erfahrungen und inhaltlicher Fokussierung zum Team von Cacau stoßen."

Alle drei neuen Kräfte bringen Erfahrungen in der DFB-Elf mit

Guido Buchwald war in seiner Zeit beim VfB Stuttgart einer der besten Abwehrspieler der Welt. Er wurde 1990 mit Deutschland Weltmeister und führte durch sein Tor zum 2:1 in Leverkusen den VfB im Jahr 1992 zur vierten Deutschen Meisterschaft. Buchwald, der auch 1984 schon dem Meisterteam angehörte, wurde von den Fans in die Jahrhundertelf des VfB gewählt und ist Ehrenspielführer. Hansi Müller war zu seiner aktiven Zeit ein hochbegabter Mittelfeldspieler und ein Eigengewächs der Stuttgarter. Er absolvierte als VfB-Profi 186 Spiele. Der 42-malige Nationalspieler wurde mit dem DFB-Team 1980 Europameister.

Timo Hildebrand spielte von 1998 bis 2007 für den VfB Stuttgart, mit dem er Deutscher Meister wurde, und hütete sieben Mal für die Nationalmannschaft das Tor. Über die beiden Spielzeiten 2002/03 und 2003/04 hinweg blieb er 884 Bundesliga-Minuten ohne Gegentor. Diese Marke wurde seitdem nicht übertroffen.