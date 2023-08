Der VfB Stuttgart spielt in Grün: Hitzige Diskussion um neues Trikot

Bundesliga-Spitzenreiter VfB Stuttgart wird am Freitagabend in Leipzig erstmals seit langer Zeit in Grün spielen. Das neue Ausweichtrikot wird von den VfB-Fans heiß diskutiert.

Die Kommentarspalten auf dem Instagram-Account des VfB Stuttgart glühen. Am späten Vormittag präsentierte der Verein das neue Ausweichtrikot, mit dem der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer am Freitagabend bei RB Leipzig (20:30 Uhr) antreten wird. Das Trikot mit dem umstrittenen Sponsor Winamax auf der Brust ist in Grün gehalten. Während das obligatorische Heimtrikot in Weiß und das offizielle Auswärtsgewand in Rot gehalten ist, handelt es sich bei diesem Trikot um das Ausweichmodell.

Grünes VfB-Auswärtstrikot

Der VfB Stuttgart weist darauf hin, dass dieses Trikot, das am 14. September in den Verkauf gehen wird, eine Hommage an die Stuttgarter Arena sein soll, an "unser weiß-rotes Wohnzimmer". Auf dem Textil sind deshalb verschiedene Bauphasen des Stuttgarter Stadions stilisiert abgebildet.



Die Reaktionen der Fans fallen sehr unterschiedlich aus. "Mega! Gefällt mir!", schreibt fuffy_org. Andere Anhänger können mit der Farbe Grün wenig anfangen. briddybaby17 meint: "Schöne Trikots, aber passen farblich für mich nicht zu unserem VfB." mat_n0711 versteht die Farbauswahl nicht: "Warum Grün?" sven.1799 ergänzt: "Eine Hommage an unser weiß - rotes Wohnzimmer in grün???"

Kritik am Trikotsponsor

Grundsätzlich war es schon immer so, dass die Ausweichtrikots des VfB sich von den Traditionsfarben weiß und rot unterschieden. So lief Stuttgart in den vergangenen Spielzeiten mal schwarz oder in Gelb auf.



Die meisten Kommentare beschäftigen sich aber nicht mit der Farbe des Trikots, sondern mit dem Sponsor, der auf der Brust prangt. Viele Anhänger haben Probleme mit dem Sportwetten-Anbieter Winamax.



So schreibt jakethecake44: "Sieht schick aus, aber dank Sponsor leider ein no-go." sir.t8 ergänzt: "Echte Fans kaufen KEIN (!) einziges Trikot mit dem neuen Winamax-Sponsor - die sollen auf dem Scheiß sitzenbleiben! Mit einem Wettanbieter zu werben ist unterste Schublade!"

VfB-Spieler jubeln über 4:1-Erfolg in Mainz (2020) IMAGO Sportfoto Rudel

Auswärts in Grün - ein gutes Omen

Vor drei Jahren spielte der VfB Stuttgart übrigens schon mal in Grün - ebenfalls an einem zweiten Bundesliga-Spieltag. Am 26. September 2020 gewann das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo beim FSV Mainz 05 mit 4:1. Die VfB-Tore erzielten Silas, Didavi, Klimowicz und Kalajdzic.



Wenn das mal kein gutes Omen für die Schwaben ist.