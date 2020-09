Die Niederlage des VfB Stuttgart zum Saisonauftakt im Landes-Duell gegen den SC Freiburg (2:3) konnte Gonzalo Castro nicht verhindern. Dennoch gibt sich der neue Kapitän gelassen und optimistisch.

Er ist ein cooler Typ, Ruhepol und Verantwortungsträger. Imposante Gefühlsausbrüche und große Emotionen sieht man bei ihm nur selten. Stattdessen zeichnen ihn seine immense Erfahrung und ein guter Draht zu Trainer und Mitspielern aus. Clever, charakterfest, Castro: Das ist der neue Kapitän des VfB Stuttgart. In dieser Rolle soll er die Mannschaft nach dem Wiederaufstieg durch die Saison führen.

Optimismus statt Panikmache

Sein Bundesliga-Debüt als Kapitän lief für Castro nicht ganz so wie geplant. Gegen den SC Freiburg gab es zum Saisonstart eine 2:3-Heimniederlage. Doch Castro, der 2018 zum VfB wechselte, konzentriert sich bewusst auf das Positive. "Ich glaube, dass wir generell ein gutes und ordentliches Spiel gemacht haben", sagt er im Gespräch mit SWR Sport.

Dabei sah es nach 50 Spielminuten katastrophal aus für sein Team. Der VfB lag 0:3 zurück. Castro ist es wichtig, dass die Spieler auch in solchen Stresssituationen nicht "panisch werden und alles schlecht reden". So kennt man Stuttgarts Nummer acht: Er bewahrt stets einen kühlen Kopf, agiert selbstkritisch und hat immer ein offenes Ohr für seine Kollegen.

Castro: "Die Jungs sollen Fehler machen"

Mit 384 Bundesligaspielen für Leverkusen, Dortmund und Stuttgart verfügt der Sohn spanischer Einwanderer mit Abstand über die größte Erfahrung im Team. Fünfmal ist der 33-Jährige für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen, stieg mit dem VfB Stuttgart ab und wieder auf. Schon bevor er von Trainer Pellegrino Matarazzo zum Kapitän ernannt wurde, hat er in Stuttgart Verantwortung übernommen.

Mit der Kapitänsbinde sei es jetzt aber "noch mal ein anderes Level", sagt er. Castro spürt, dass der "Druck sehr groß ist auf junge Spieler". Mit einem Altersdurchschnitt von knapp 24 Jahren stellt der VfB Stuttgart den aktuell zweitjüngsten Kader der Liga. "Wir haben sehr gute Jungs dabei", ist der neue Leitwolf überzeugt. Er will der Mannschaft helfen, die Spieler sollen von seiner Erfahrung profitieren. Fehler zu machen ist ausdrücklich erlaubt. "Sie sollen ja etwas dazulernen."

Trotz Kapitänsbinde keine Einsatzgarantie

Nicht immer stand Castro so im Fokus wie in diesen Tagen, denn er hat zwei durchwachsene Spielzeiten in Stuttgart hinter sich. In der vergangenen Saison schaffte es der gebürtige Wuppertaler 24 Mal in die Startelf, im Jahr davor nur 19 Mal. Er schoss insgesamt fünf Tore für die Schwaben. Castro muss sich also auch in dieser Saison beweisen, die Kapitänsbinde wird dem defensiven Mittelfeldspieler keine Einsatzgarantie bescheren.