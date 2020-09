Gonzalo Castro zum neuen Kapitän des VfB Stuttgart zu bestimmen, mag eine überraschende Entscheidung gewesen sein. Doch Trainer Pellegrino Matarazzo hat so entschieden. Für Castro sprechen viel Erfahrung und die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft. Reicht das zum Leitwolf?

Wenn Gonzalo Castro einmal so richtig ausflippt, sein Trikot in die Höhe wirft und seine Freude herausbrüllt, dann hat das Seltenheitswert. Castro hatte in der letzten Zweitligasaison gerade in der Nachspielzeit den 3:2 Siegtreffer gegen den HSV erzielt. Damals, am 28. Spieltag. Wichtiger kann ein Tor kaum noch sein. Der VfB hatte zuvor zweimal verloren, es ging damals um alles. Ein Schlüsselspiel um den Aufstieg also, mit einem Schlüsselspieler: Gonzalo Castro, der Stille, oft Verkannte, nicht immer Eingesetzte - ein Aufstiegsheld, der Druck aushält und Verantwortung tragen kann.

Zum ersten Mal Kapitän

Für Gonzalo Castro ist es das erste Kapitänsamt seiner langen Karriere. Gerechnet hat er mit dieser Ehre nicht. "Es war ein bisschen überraschend für mich, da hat sich der Trainer offenbar schon ein paar Gedanken gemacht", gibt sich Castro äußerst bescheiden. Er übernimmt das Amt von Marc Oliver Kempf. Beide Spieler haben sich bereits über dieses Thema ausgetauscht. "Wir haben ein gutes Verhältnis, treffen uns auch immer wieder privat", verrät Castro. Das hört sich eher nach Klärung statt nach neuem Ärger an.

Besonderes Verhältnis zum Trainer

Völlig neu erfinden muss sich Gonzalo Castro als Kapitän nicht, weil er schon lange Führungsspieler ist: "Nichts desto trotz habe ich das ja auch schon die letzten Jahre gemacht, weil ich mit Abstand die meiste Erfahrung habe." 383 Bundesligaspiele für Leverkusen, Dortmund und Stuttgart hat der gebürtige Wuppertaler und Sohn spanischer Eltern auf dem Buckel. Für ihn geht es jetzt darum, "für die vielen jungen Spieler da zu sein", die noch gar nicht Bundesliga gespielt haben. In Phasen, wo es mal nicht laufen wird, "nicht in Panik zu verfallen" und dafür zu sorgen, dass ein "gutes Klima in der Mannschaft herrscht." Wie ein Vater eben, "der sich um seine Kinder bemüht".

Das Verhältnis zu Trainer Pellegrino Matarazzo beschreibt Castro "als sehr sehr gut. Wir haben von Tag eins fast eine identische Philosophie gehabt vom Fußball und von taktischen Dingen." Schon in der Vergangenheit waren beide häufiger beim Gedankenaustausch am Spielfeldrand zu beobachten.

Keiner der immer spielt

Mit seinen 33 Jahren ist Castro der Senior unter den vielen VfB-Jungspunden. Der Stuttgarter Altersdurchschnitt beträgt knapp 24 Jahre. "Zum Glück haben wir in diesem Jahr eine sehr sehr junge Mannschaft, die mich noch ein paar Jahre jünger hält," erzählt der neue Kapitän mit einem Lächeln.

Trotz seiner Erfahrung war der defensive Mittelfeldspieler in Stuttgart in den letzten zwei Spielzeiten nicht gesetzt. In der vergangenen Saison kam der Ex-Dortmunder auf 24 Einsätze, im Jahr davor waren es nur 19. Lautstark beschwert hat sich Gonzalo Castro aber nie. Aus der vermeintlichen Schwäche eine Stärke gemacht. Seiner Stellung innerhalb des Teams scheint das nicht geschadet zu haben. Wohl auch deshalb nicht, weil Castro nie mit dem Finger auf andere zeigt. "Ich wurde so erzogen selbstkritisch zu sein, statt auf andere zu zeigen."

Erste Ansprache des Kapitäns?

Aus Zeitgründen gab es bisher noch keine größere Ansprache des neuen Kapitäns. Aber, erzählt Gonzalo Castro, "in der laufenden Woche wird es dann einen Mannschaftsabend geben, den ich dann organisiere." Und da wird es dann eine Ansprache geben. Die erste von Gonzalo Castro als Kapitän - es wird bestimmt nicht die Letzte sein.