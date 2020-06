Der Vertrag von Mario Gomez beim VfB Stuttgart läuft zum Saisonende aus. Das ist in wenigen Wochen. Oder anders und ohne Relegation gesagt: in ziemlich genau fünfmal 90 Minuten. Jetzt gibt es erste Meldungen über das mögliche Karriereende.

"Never, never, never give up". Dieses Zitat von Winston Churchill, des ehemaligen Premierministers von Großbritannien, hat Mario Gomez ziemlich prominent auf seiner Homepage platziert. Es ist also davon auszugehen, dass es für den VfB-Stürmer eine Art Leitmotiv ist. Kein so schlechtes in Zeiten wie diesen. Sportlich gesprochen. Seit der Wiederaufnahme der Saison durfte Gomez nur in zwei von vier Spielen ran. Als es in Wiesbaden und Kiel schlecht lief und der VfB verlor, war er dabei: in Wiesbaden wurde er nach 58 Minuten ausgewechselt, in Kiel schon zur Pause.

Schluss beim VfB und Ende der Karriere?

Am 9. März 2004 bestritt der damals 18-Jährige sein erstes Pflichspiel für den VfB Stuttgart. Damals spielte der VfB noch Champions-League. 227 VfB-Punktspiele und 16 Jahre später vermelden die "Stuttgarter Nachrichten" jetzt das bevorstehende Ende in Stuttgart. Ein schon mal angedachtes Engagement im Trainerteam oder ähnliches wird es demnach auch nicht geben. Ob das bislang unbestätigte Ende in Stuttgart auch das Karriereende bedeutet oder ein Ausklingen zum Beispiel in den USA folgt, bleibt unklar.

Aufschwung ohne Gomez: Kein Einsatz gegen HSV und Dresden

Vor der Corona-Zwangspause hatte Mario Gomez mit seinem sechsten Saisontor gegen Spitzenreiter Bielefeld die Führung beim 1:1 erzielt. Als es nach dem Stotter-Re-Start für den VfB mit den Siegen gegen den Hamburger SV und in Dresden wieder aufwärts ging, musste Gomez von der Bank aus zugucken. In Dresden nutzte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo immerhin das volle Wechselkontingent. Aber bei den fünf Wechseln war der Ex-Nationalspieler nicht dabei. Gegen den Hamburger SV hätte Matarazzo sogar noch zwei Wechsel "übrig" gehabt. Gomez blieb wieder nur ein Zuschauer.

"Ein gewisser Frust gehört dazu...Die entscheidende Frage ist, wie die Spieler mit dem Frust umgehen." VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo über seine "Bankdrücker"

Pellegrino Matarazzo weiß, dass auch ein Spieler mit der Erfahrung eines Mario Gomez nach all den Jahren den Ehrgeiz nicht verliert. "Jeder Spieler möchte auf dem Platz stehen", erklärt der VfB Coach dann in seiner ruhigen, sachlichen Art. Wichtig für ihn sind bei der Aufstellung nicht Namen, Funktionen oder Befindlichkeiten. So zum Beispiel setzte Matarazzo zuletzt auch zweimal hintereinander Kapitän Marc Oliver Kempf auf die Bank. "Wichtig ist, dass sie ihr Ego zurückstellen können, um die Mannschaft bedingungslos zu unterstützen."

Mario Gomez: Noch einmal alles für seinen VfB!

Im Juli wird Mario Gomez 35 Jahre alt. Seine eigene Gefühlswelt behält der ehemalige Nationalstürmer aktuell für sich. Er jubelt mit seiner Corona-Kurzhaar-Frisur im Ersatzspieler-Leibchen am Spielfeldrand oder von der Ersatz-Ersatz-Bank auf der Tribüne aus mit, er ackert im Training und er schweigt. Auch über seine Zukunft. "Mario hat mehrfach gesagt, dass er sich selber äußern wir, wenn der Zeitpunkt kommt", sagt VfB-Sportdirektor Sven Mislintat gelassen. Beim VfB wird das respektiert. Die frisch aufgetauchten Gerüchte über sein Karrierende kommentiert Gomez auch nicht. Nach der Saison will er reden, in Ruhe.

Sein Fokus ist ein anderer: ob auf der Bank oder besser natürlich auf dem Platz: Gomez will noch einmal alles geben für seinen VfB, seinen Beitrag zum Wiederaufstieg in die Bundesliga leisten. Frei nach Winston Churchill eben: "Never, never, never give up!".