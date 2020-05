Ist nach dem Abstieg für Kapitän Christian Gentner beim VfB Stuttgart Schluss? Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird der Klub den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit dem Mittelfeldspieler nicht verlängern.

Wie das Blatt weiter schreibt, würde der VfB Gentner gerne in die Vereinsarbeit einbinden, allerdings will der 33-Jährige seine aktive Karriere noch nicht beenden. Der Verein wollte sich auf Anfrage des SWR weder zu Gentner noch zu dem Bericht äußern.

Unter den Fans des VfB Stuttgart sorgt die Personalie Gentner für rege Diskussionen. "Mittlerweile zu langsam im Spiel nach vorne. Stets auf Sicherheit bedacht, besser zweimal zurück als einmal den Überraschungs-/Risikopass nach vorne. Als Kapitän zu leise! Ab und an muss ein Kapitän auch mal seine Mitspieler beißen, den Finger in die Wunde/n legen, einfach unangenehm sein. Wach-/Aufrütteln! Und jünger wird er leider auch nicht mehr. Aber ein würdiges Abschiedsspiel für seine bisherigen Verdienste würde ich ihm gönnen. Und dann ein Job bei den Roten", schrieb Oliver Düring auf der Facebook-Seite von SWR Sport. Fridolin Manuss stieß in die gleiche Kerbe: "Gente ist ein verdienter Spieler, der den VfB im Herzen trägt und Vorbild. Aber er hat seinen Zenit überschritten. Ich würde mich freuen, ihn beim VfB in einer verantwortlichen Position wiederzusehen. Ob er noch ein Jahr bei einem anderen Verein dranhängt, ist seine Sache." Es gibt aber auch Anhänger, die für einen Verbleib Gentners plädieren. So schrieb Thomas Detzel: "Einen leistungsbezogenen Vertrag für ein Jahr und dann ein Job im Verein geben."

2007 Meister mit dem VfB Stuttgart

Gentner spielte von 1999 bis 2007 für Stuttgart, bevor es ihn für drei Jahre zum VfL Wolfsburg zog. 2007 wurde er mit dem VfB, 2009 mit den Wölfen Deutscher Meister.

2010 kehrte er zu den Schwaben zurück und trat auch nach dem Abstieg 2016 den bitteren Gang in die 2. Liga mit an. Nun muss der VfB wieder runter, allerdings wohl ohne seinen bisherigen Spielführer. Dass Gentner nach der aktiven Karriere zurückkehrt und eine Funktion im Verein übernimmt, dürfte dennoch realistisch sein.

Insgesamt absolvierte der Musterprofi 377 Bundesliga-Spiele, die meisten davon für seinen Heimatklub. Zudem lief er fünf Mal für die deutsche Nationalelf auf.