Gemeinsam zum Klassenerhalt: VfB Fans zwischen Hoffnung und Abstiegsangst

"Gemeinsam zum Klassenerhalt" - unter diesem Motto steht die Unterstützung der VfB-Fans im Abstiegskampf. Aber den hoffnungsvollen, zuversichtlichen Fans stehen immer mehr desillusionierte Stuttgarter gegenüber.

Nein: Der Blick auf die Bundesliga-Duelle gegen den FC Bayern macht nicht wirklich Hoffnung. In den letzten 25 Spielen oder 15 Jahren hat der VfB ganze zwei Mal gewinnen können. Einmal im November 2007 - damals war der VfB sogar Deutscher Meister. Mit 3:1 gewann Stuttgart daheim gegen den FC Bayern. Erst über zehn Jahre später folgte der nächste und bislang letzte Sieg über den Rekordmeister am 12. Mai 2018.

Das Fünkchen Hoffnung liegt im 12. Mai 2018

Damals wie heute hatte sich der FC Bayern schon die Meisterschaft gesichert. Damals wie heute fand das Spiel in München statt. Damals wie heute gab es nach der Partie die Übergabe der Meisterschale. Und damals wie heute traute den Stuttgartern keiner etwas zu. Aber dem VfB gelang die Überraschung: Daniel Ginczek wurde beim 4:1 zum Doppeltorschützen, der junge Anastasios Donis und Chadrac Akolo trugen sich ebenso in die Torschützenliste ein. Anders als heute hatte das Team von Hannes Wolf damals den Klassenerhalt schon perfekt gemacht. Druck: Fehlanzeige.

Auswärtsschwäche sorgt für Angst vor der Relegation

Wie groß der Druck aktuell ist, zeigen die Kommentare der Fans im Netz. Seit dem so dringend nötigen, aber verpassten Heimsieg gegen Wolfsburg scheint bei vielen der Glaube dahin, dass die Mannschaft dem Druck noch etwas entgegen zu setzen hat, wie VfB-Fan "CJ" es twittert: "Gefühlt direkt abgestiegen. Bochum feiert und verliert gegen Bielefeld....". Der Glaube daran, dass Bielefeld am Wochenende am VfB vorbeizieht, scheint größer als der Glaube an eine Überraschung des eigenen Teams beim FC Bayern.

Ein Grund dafür sind die Auftritte zuletzt, kommentiert der frustrierte VfB-Fan Konrad bei vertikalpass.de: "Wir haben keine Chance mehr, und so wie die Mannschaft seit längerem auftritt, werden wir diese (leider) nicht nützen können. An ein Wunder glaube ich nicht mehr." Zu den zuletzt zu schwachen Auftritten kommt noch ein simpler Fakt: Der VfB kann in dieser Saison keine Auswärtsspiele! Ein einziges wurde gewonnen - EINS! Insgesamt hat Stuttgart auswärts nur zehn Punkte geholt und dabei elf Tore erzielt.

Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist

Die Fangruppe "Commando Cannstatt (CC97)" hat einen eigenen Kalender herausgebracht. Das Bild zum Monat April zeigt die Cannstatter Kurve, aus der ein Banner mit der Aufschrift "Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist" hochgehalten wird. Vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg hatte VfB-Fan Sarah bei Twitter das noch als passend zur Situation bezeichnet. Nach dem Spiel scheint aber auch nicht mal mehr das als Strohhalm zu taugen. Platz 15 und damit der direkte Klassenerhalt ist nur mit einem Sieg in München zu schaffen. Und auch nur dann, wenn Hertha gleichzeitig stolpert.

Selbst die Relegation wackelt gewaltig. Und mit dem Gedanken an die Relegation wird es manch einem erst recht mulmig: "Gegen welchen der Zweitligisten sollte man denn mit so einer Leistung eine Chance haben? Das ist von allem einfach viel zu wenig", twittert mta1209. Wenn man die Kommentare im Netz liest, spricht er damit nicht wenigen aus der Seele. Wie gut für den VfB, dass es noch genug andere gibt. Jens1983 zum Beispiel: "Es sind zwei Spiele, die bei 0-0 anfangen. Es ist eine Chance, die man als solche wahrnehmen und akzeptieren muss." Noch ist alles drin. Denn wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.