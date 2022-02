Maurizio Gaudino zur Lage beim VfB Stuttgart: "Es tut weh"

Zwei Punkte aus den letzten acht Spielen, Platz 17 - die Lage beim VfB Stuttgart ist auch nach dem 23. Spieltag sehr kritisch. Der ehemalige Profi Maurizio Gaudino war zu Gast bei SWR Sport BW und zeigte sich besorgt über die aktuelle Situation bei den Schwaben.

Es sah lange so aus, als würde der VfB Stuttgart am Samstag den ersten Sieg seit Anfang Dezember einfahren. Mit 1:0 führte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo bis in die Nachspielzeit gegen den VfL Bochum. Am Ende sorgten ein individueller Fehler von Konstantinos Mavropanos und der daraus resultierende Elfmeter für die Gäste für den Ausgleich.

"Es tut weh" - mit nur drei Worten sprach der ehemalige VfB-Profi Maurizio Gaudino vielen Stuttgartern Fans aus der Seele. Sechs Jahre lang stand der mittlerweile 55-Jährige zwischen 1987 und 1993 für den schwäbischen Traditionsklub auf dem Feld, absolvierte 171 Spiele und traf dabei 24 Mal.

Fehlen dem VfB die Führungsspieler?

Gaudino ist dem Klub nach wie vor sehr verbunden und leidet mit ihm. Man sehe, so der Ex-Profi, dass beim VfB die Nerven blank liegen. Einen Punkt will Gaudino ausgemacht haben: "Es ist eine junge Mannschaft, sie spielen guten Fußball nach vorne. Man sieht aber deutlich dass die Handschrift eines erfahrenen Spielers fehlt, der diese Mannschaft lenkt - gerade in solchen Situationen." In der Tat hat der VfB Stuttgart die jüngste Mannschaft der Liga. Mit dem damaligen Kapitän Gonzalo Castro verließ im Sommer ein erfahrener Führungsspieler die Schwaben.

Auch Mislintat in der Verantwortung

Damit einher geht die Konstellation des aktuellen Kaders. Dass der VfB Stuttgart die erste Saison nach dem Aufstieg mit einem Platz in der oberen Tabellenhälfte abgeschlossen hat, hält Gaudino für beachtlich.

Dennoch: Nur auf die Sparmaßnahmen, die zu Beginn der aktuellen Spielzeit nötig waren, möchte Gaudino die aktuelle Misere nicht schieben. Schließlich hätten auch andere Vereine mit weniger Budget bessere Ergebnisse erzielt. Der frühere Mittelfeldspieler sieht hier auch VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in der Verantwortung.

Wie soll es weitergehen?

Die Entwicklungen der letzten Jahre zum Trotz: Für Gaudino ist und bleibt der VfB die Nummer eins in der Region und müsse in der Bundesliga bleiben. Hoffnung auf den Klassenverbleib mache trotz des enttäuschenden Ergebnisses gegen den VfL Bochum "die gute Leistung", so Gaudino.

Doch der seit acht Spielen sieglose Klub braucht dringend Erfolgserlebnisse. Mit einem Sieg könne sich der VfB Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben holen. Die nächste Möglichkeit dazu gibt es am Freitagabend. Dann ist Stuttgart zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Keine leichte Aufgabe in schweren VfB-Zeiten.